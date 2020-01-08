ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

BIST En Aktif Hisseler
|ISBTR
|33.351,00
|1.179.463
|% 15,00
|DAGHL
|3,31
|35.274.496
|% 14,93
|BRYAT
|74,80
|13.186.138
|% 14,72
|HUBVC
|19,15
|71.974.899
|% 12,71
|TIRE
|5,62
|239.645.957
|% 11,73
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,7735
|7,8125
|% -0,49
|Frank
|6,0932
|6,1299
|% -0,54
|Riyal
|1,5800
|1,5879
|% -0,48
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|7,83
|Altın Gr.
|302
|302
|-0,25
|Cumhuriyet
|2.002
|2.032
|4,00
|Tam
|1.992
|2.042
|3,72
|Yarım
|963
|988
|1,80
|Çeyrek
|483
|494
|0,91
|Gümüş.Ons
|18,38
|18,43
|0,03
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,52
|-0,02
|B. Petrol
|68,41
|68,41
|0,14
Seans Raporu
- 15:40BRYAT Yüzde 14.95 oranında artışla 74.95 lira fiyatla işlem gören hissede 192, 355 adet işlem
- 15:39 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, TUPRS, TSKB
- 15:39XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 678, 52 artarak (% 0.63 ) 107, 874
- 15:39 DAGHL, ISATR, BALAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 15:39 KPHOL, COSMO, CRDFA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında