ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

BIST En Aktif Hisseler
|DENIZ
|25,70
|7.123.425
|% 19,31
|RALYH
|7,00
|4.260
|% 13,27
|KLNMA
|50,05
|10.807.184
|% 10,78
|SEKUR
|3,57
|11.704.092
|% 10,53
|YAPRK
|4,39
|62.271
|% 9,48
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,3431
|7,3800
|% -0,58
|Frank
|5,7366
|5,7711
|% -0,79
|Riyal
|1,5243
|1,5319
|% -0,71
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.506
|1.506
|1,52
|Altın Gr.
|278
|278
|-1,79
|Cumhuriyet
|1.843
|1.870
|1,00
|Tam
|1.830
|1.876
|-12,50
|Yarım
|884
|907
|-6,05
|Çeyrek
|444
|454
|-3,02
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,08
|0,02
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,03
|B. Petrol
|61,48
|61,48
|-0,54
Seans Raporu
- 12:57XU100 Endeks seansı %-0, 38 değişimle 99838 puandan
- 12:56XU100 Endeks seansı %-0, 38 değişimle 99838 puandan
- 12:55XU100 Endeks seansı %-0, 38 değişimle 99838 puandan
- 12:54XU100 Endeks seansı %-0, 38 değişimle 99838 puandan
- 12:53XU100 Endeks seansı %-0, 38 değişimle 99838 puandan