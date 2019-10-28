***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.000.000 -3.192.972 132.560 3.939.588Transferler132.560 -132.560 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)404.422 404.422Dönem Sonu Bakiyeler7.000.000 -3.060.412 404.422 3.344.010 3.344.010Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.000.000 -3.060.412 560.732 4.500.320Transferler560.732 -560.732 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)852.071 852.071Dönem Sonu Bakiyeler7.000.000 -2.499.680 852.071 5.352.391 5.352.391Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-70.326 -1.329.026Dönem Karı (Zararı)852.071 404.422Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)852.071 404.422Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-830.530 -405.210Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11.543 12.698Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-28.511 16.860Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-28.511 16.860Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-75.125 -122.841Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-75.125 -122.841Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-738.437 -309.697Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-601.078 -332.911Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-137.359 23.214Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-2.230İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-169.263 -1.451.079Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5.527 -1.387.099Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.142 40.755İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5.142 40.755Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler18.843İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)18.843Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-61.077 -31.939Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-368 -48.363İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-368 -48.363Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler24.886İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)24.886Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-2.591 -12.630İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-159.625 -11.803Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-159.625 -11.803Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-147.722 -1.451.867Alınan Temettüler3.084Alınan Faiz75.125 122.841Vergi İadeleri (Ödemeleri)-813YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -44.718Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -44.718Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -44.718FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-70.326 -1.373.744Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-9.915 7.492NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-80.241 -1.366.252DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ108.759 1.512.272DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28.518 146.020Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 28.518 108.759Finansal Yatırımlar5.207.396 4.314.855Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar7 5.207.396 4.314.855Diğer Alacaklar32.317 27.176İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 32.317 27.176Peşin Ödenmiş Giderler58.997İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 58.997Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 2.591 3.403Diğer Dönen Varlıklar137.359 156.203İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 137.359 156.203ARA TOPLAM5.467.178 4.610.396TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.467.178 4.610.396DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar46.479 57.934Mobilya ve Demirbaşlar11 46.479 57.934Maddi Olmayan Duran Varlıklar973 1.062Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 973 1.062Peşin Ödenmiş Giderler10 8.188 6.108TOPLAM DURAN VARLIKLAR55.640 65.104TOPLAM VARLIKLAR5.522.818 4.675.500KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar11.164 11.532İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 11.164 11.532Diğer Borçlar68.576 43.690İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 68.576 43.690Kısa Vadeli Karşılıklar19.474 20.234Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 19.474 20.234ARA TOPLAM99.214 75.456TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER99.214 75.456UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar71.213 99.724Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 71.213 99.724TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER71.213 99.724TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER170.427 175.180ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.352.391 4.500.320Ödenmiş Sermaye17 7.000.000 7.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-2.499.680 -3.060.412Net Dönem Karı veya Zararı852.071 560.732TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.352.391 4.500.320TOPLAM KAYNAKLAR5.522.818 4.675.500Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 2.382.307 1.765.900 732.471 639.598Satışların Maliyeti18 -1.072 -598 -6 -20TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.381.235 1.765.302 732.465 639.578FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)2.381.235 1.765.302 732.465 639.578Genel Yönetim Giderleri19 -1.535.440 -1.354.729 -490.803 -451.394Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 30.573 2.098 10.378 1.199Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -23.719 -8.085 4.140 4.561ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)852.649 404.586 256.180 193.944FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)852.649 404.586 256.180 193.944Finansman Giderleri22 -578 -164 160 -57SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)852.071 404.422 256.340 193.887SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)852.071 404.422 256.340 193.887DÖNEM KARI (ZARARI)852.071 404.422 256.340 193.887Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları852.071 404.422 256.340 193.887Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)852.071 404.422 256.340 193.887Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları852.071 404.422 256.340 193.887http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795146BIST