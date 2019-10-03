***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaAHI Fon - 2019/3. dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.602,24 % 0,02Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.079,06 % 0,03Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.890,96 % 0,09Fon Yönetim Ücreti158.539,4 % 1,5Hisse Senedi Komisyonu3.571,64 % 0,03Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu315 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu189 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.505,4 % 0,03Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.266,8 % 0,04Türev Araçlar Komisyonu1.655,54 % 0,02Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.920,19 % 0,07TOPLAM GİDERLER194.621,92 % 1,84DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.593.773,54http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790011BIST