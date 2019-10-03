***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
03.10.2019 17:47
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Açıklama
AHI Fon - 2019/3. dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.602,24 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.079,06 % 0,03
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.890,96 % 0,09
Fon Yönetim Ücreti
158.539,4 % 1,5
Hisse Senedi Komisyonu
3.571,64 % 0,03
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
315 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
189 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.505,4 % 0,03
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.266,8 % 0,04
Türev Araçlar Komisyonu
1.655,54 % 0,02
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.920,19 % 0,07
TOPLAM GİDERLER
194.621,92 % 1,84
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
10.593.773,54
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790011
BIST
18:05102.784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -724,89
|Açılış
|: 103.885
|
|Önceki Kapanış
|: 103.509
|
104.768
En Düşük
102.062
18:055,6987
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 5,6870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7070
|
5,7139
En Düşük
5,6682
18:056,2562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2755
En Düşük
6,2126
18:05275,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,83
|Açılış
|: 275,83
|
|Önceki Kapanış
|: 275,01
|
278,40
En Düşük
272,91