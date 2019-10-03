***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaAHU Fon - 2019/3. dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri5.630,41 % 0,02Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.079,06 % 0,01Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri33.420,12 % 0,09Fon Yönetim Ücreti265.981,05 % 0,75Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu227,72 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.423,88 % 0,01Vadeli Ters Repo Komisyonu1.701 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu11.901,95 % 0,03Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.242,74 % 0,01Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.534,31 % 0,04TOPLAM GİDERLER341.228,93 % 0,96DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ35.423.181,79http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790013BIST