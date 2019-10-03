***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaAHN Fon - 2019/3. dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri5.018,31 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri89,04 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.079,06 % 0,01Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri39.881,91 % 0,11Fon Yönetim Ücreti403.366,17 % 1,12Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0,08 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0,24 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu49,91 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.266,8 % 0,01Türev Araçlar Komisyonu4.669,1 % 0,01Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.941,08 % 0,04TOPLAM GİDERLER473.361,7 % 1,32DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ35.948.235,42http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790012BIST