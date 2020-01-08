***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2020 14:56
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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AHI fon - Aralık 2019 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
2.246,64 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
196,83 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.078,07 % 0,04
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
13.550,04 % 0,12
Fon Yönetim Ücreti
218.554,03 % 2
Hisse Senedi Komisyonu
4.108,21 % 0,04
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
567 % 0,01
Vadeli Ters Repo Komisyonu
367,5 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.330,47 % 0,04
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.967,5 % 0,05
Türev Araçlar Komisyonu
1.732,22 % 0,02
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.650,67 % 0,1
TOPLAM GİDERLER
265.349,18 % 2,43
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
10.933.978,47
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809089
BIST
15:28113.213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 612,94
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
113.342
En Düşük
110.746
15:285,9498
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0230
|Açılış
|: 68,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 68,2700
|
5,9850
En Düşük
5,9396
15:286,6203
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0371
|Açılış
|: 11,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,7900
|
6,6817
En Düşük
6,6114
15:283,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,01
|Açılış
|: 3,52
|
|Önceki Kapanış
|: 3,54
|
3,63
En Düşük
3,52
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|75,10
|14.078.263
|% 15,18
|
|ISBTR
|33.351,00
|1.179.463
|% 15,00
|
|DAGHL
|3,31
|35.283.840
|% 14,93
|
|HUBVC
|19,10
|72.458.145
|% 12,42
|
|TIRE
|5,64
|240.142.750
|% 12,13
|
|CRDFA
|2,46
|311.420
|% -14,88
|
|PAGYO
|6,26
|65.479.641
|% -13,42
|
|IHGZT
|5,00
|55.161
|% -9,09
|
|KRSAN
|8,21
|15.141
|% -7,86
|
|SALIX
|7,50
|55.878
|% -6,25
|
|THYAO
|13,59
|1.755.342.346
|% 0,30
|
|ASELS
|22,42
|649.722.553
|% 0,09
|
|GARAN
|11,06
|427.133.974
|% 4,05
|
|PETKM
|3,70
|426.559.889
|% 0,00
|
|HALKB
|6,14
|416.003.131
|% 1,66
|
|ALBRK
|1,61
|353.767.437
|% 0,63
|
|THYAO
|13,59
|1.755.342.346
|% 0,30
|
|EKGYO
|1,40
|168.035.394
|% -0,71
|
|KRDMD
|2,64
|302.720.298
|% 0,76
|
|PETKM
|3,70
|426.559.889
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7716
|7,8106
|% -0,52
|
|Frank
|6,0928
|6,1295
|% -0,54
|
|Riyal
|1,5801
|1,5881
|% -0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|7,96
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|2.002
|2.032
|4,00
|
|Tam
|1.993
|2.043
|4,13
|
|Yarım
|963
|988
|2,00
|
|Çeyrek
|483
|494
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,44
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,52
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,50
|68,50
|0,23
|