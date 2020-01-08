***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaAHI fon - Aralık 2019 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.246,64 % 0,02Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri196,83 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.078,07 % 0,04Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri13.550,04 % 0,12Fon Yönetim Ücreti218.554,03 % 2Hisse Senedi Komisyonu4.108,21 % 0,04Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu567 % 0,01Vadeli Ters Repo Komisyonu367,5 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.330,47 % 0,04Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.967,5 % 0,05Türev Araçlar Komisyonu1.732,22 % 0,02Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.650,67 % 0,1TOPLAM GİDERLER265.349,18 % 2,43DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.933.978,47http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809089BIST