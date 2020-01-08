***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaAHN fon - Aralık 2019 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri6.800,85 % 0,02Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri199,18 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.077,9 % 0,01Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri51.612,72 % 0,15Fon Yönetim Ücreti515.414,93 % 1,5Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0,08 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0,24 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu56,61 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.967,5 % 0,01Türev Araçlar Komisyonu4.741,7 % 0,01Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.367,55 % 0,04TOPLAM GİDERLER601.239,26 % 1,75DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ34.300.214,78http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809090BIST