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***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

16.01.2020 14:32
GÜNCEL HABERLER



***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Cem ŞEKERCİ 08.08.2016 2018-Devam Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2016-2018 Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2012-2016 İş Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 2011-2012 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler Türev Araçlar 9 Düzey3 - Türev Araçlar
Zuhal TOPALOĞLU 04.08.2015 2016-Devam Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2013-2016 Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2010-2013 Global Menkul Değerler A.Ş. Levent Şube Müdürü 26 Düzey3 - Türev Araçlar
Taner ARICAN 16.01.2020 2014-Devam Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2011-2014 Ulukartal Kapital Menkul Değerler A.Ş. Türev Araçlar 2000-2011 Tekstil Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı Takas&Operasyon 20 Düzey3 - Türev Araçlar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813169


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Altın Gr. 292 292 -1,88  
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Tam 1.928 1.976 -7,97  
Yarım 932 956 -3,86  
Çeyrek 467 478 -1,93  
Gümüş.Ons 17,92 17,96 -0,06  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 -0,02  
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