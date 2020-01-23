***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.01.2020 09:22
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.01.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AHN fon - İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814069
BIST
11:13123.055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 308,12
|Açılış
|: 122.392
|
|Önceki Kapanış
|: 122.747
|
123.183
En Düşük
122.203
11:135,9219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0009
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9210
|
5,9335
En Düşük
5,9034
11:136,5668
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0011
|Açılış
|: 6,5520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5620
|
6,5812
En Düşük
6,5526
11:13295,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,04
|Açılış
|: 295,69
|
|Önceki Kapanış
|: 296,73
|
297,80
En Düşük
295,12
BIST En Aktif Hisseler
|PRKAB
|3,84
|16.187.265
|% 16,36
|
|HUBVC
|42,90
|23.349.116
|% 15,51
|
|BURCE
|9,22
|10.481.601
|% 13,13
|
|NATEN
|18,35
|59.950.027
|% 12,71
|
|ERSU
|3,65
|12.343.795
|% 12,65
|
|QNBFL
|172,80
|4.838
|% -14,96
|
|QNBFB
|64,60
|355.623
|% -14,94
|
|EKIZ
|1,27
|249.641
|% -9,93
|
|BALAT
|1,97
|692.313
|% -9,63
|
|GYHOL
|16,68
|41.917
|% -5,82
|
|THYAO
|14,67
|353.799.376
|% -0,34
|
|ICBCT
|6,11
|210.334.590
|% 0,66
|
|HALKB
|7,14
|174.566.452
|% 0,99
|
|KRSTL
|1,83
|174.558.615
|% 7,65
|
|GARAN
|12,25
|168.023.274
|% 0,66
|
|KRSTL
|1,83
|174.558.615
|% 7,65
|
|ODAS
|2,04
|113.690.196
|% 3,55
|
|KRDMD
|3,05
|162.460.218
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,71
|68.837.741
|% 0,59
|
|PETKM
|4,06
|141.787.213
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7425
|7,7813
|% -0,14
|
|Frank
|6,0810
|6,1177
|% -0,17
|
|Riyal
|1,5712
|1,5791
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.553
|1.554
|-5,26
|
|Altın Gr.
|295
|296
|-1,18
|
|Cumhuriyet
|1.963
|1.993
|6,00
|
|Tam
|1.954
|2.003
|7,37
|
|Yarım
|945
|969
|3,57
|
|Çeyrek
|474
|485
|1,78
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,70
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,39
|62,39
|-0,82
|