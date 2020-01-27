***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
27.01.2020 14:39
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.01.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AHN Fon - Bağımsız Denetimden Geçimş Aralık 2019 Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814572
BIST
17:11120.755
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -1.386,45
|Açılış
|: 120.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.142
|
121.674
En Düşük
120.627
17:115,9492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0064
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9350
|
5,9514
En Düşük
5,9349
17:116,5609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0069
|Açılış
|: 6,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5420
|
6,5682
En Düşük
6,5420
17:11302,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 2,43
|Açılış
|: 302,78
|
|Önceki Kapanış
|: 300,36
|
303,79
En Düşük
300,02
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|10,10
|41.777.328
|% 19,95
|
|CRFSA
|7,76
|68.293.362
|% 19,94
|
|TKNSA
|12,00
|362.819.088
|% 18,69
|
|SARKY
|6,65
|30.707.461
|% 17,08
|
|PNSUT
|16,53
|125.618.831
|% 16,41
|
|BURVA
|18,08
|634.500
|% -14,96
|
|EKIZ
|1,17
|114.533
|% -8,59
|
|EGCYO
|0,44
|573.601
|% -8,33
|
|KSTUR
|22,50
|14.570
|% -7,71
|
|RYSAS
|11,90
|10.188.227
|% -6,59
|
|THYAO
|14,23
|1.217.517.329
|% -2,13
|
|GUSGR
|2,71
|964.984.494
|% -1,45
|
|PETKM
|4,09
|756.539.484
|% 0,49
|
|ASELS
|23,48
|607.225.639
|% 2,35
|
|TKNSA
|12,00
|362.819.088
|% 18,69
|
|GUSGR
|2,71
|964.984.494
|% -1,45
|
|CEMAS
|1,56
|305.423.215
|% 2,63
|
|PETKM
|4,09
|756.539.484
|% 0,49
|
|ALBRK
|1,75
|321.131.472
|% 1,16
|
|KRDMD
|2,99
|350.113.737
|% -0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7522
|7,7911
|% 0,06
|
|Frank
|6,1203
|6,1571
|% 0,42
|
|Riyal
|1,5814
|1,5893
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.584
|1.585
|12,61
|
|Altın Gr.
|302
|303
|2,18
|
|Cumhuriyet
|2.000
|2.030
|23,00
|
|Tam
|1.991
|2.041
|15,93
|
|Yarım
|962
|987
|7,71
|
|Çeyrek
|483
|494
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|18,24
|18,28
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,49
|0,03
|
|B. Petrol
|58,23
|58,23
|-1,66
|
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