***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.11.2019 13:56
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
AHU EKİM 2019 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796333
BIST
15:45100.064
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 1.601,37
|Açılış
|: 99.267
|
|Önceki Kapanış
|: 98.463
|
100.164
En Düşük
99.144
15:455,6871
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0201
|Açılış
|: 5,6920
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7110
|
5,7077
En Düşük
5,6838
15:456,3485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0314
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3700
|
6,3837
En Düşük
6,3468
15:45276,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,03
|Açılış
|: 276,87
|
|Önceki Kapanış
|: 277,90
|
277,86
En Düşük
276,01
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|17,35
|73.293.940
|% 19,99
|
|HATEK
|5,02
|11.517.446
|% 19,52
|
|QNBFL
|31,44
|543.400
|% 15,00
|
|EGCYH
|0,11
|6.512
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,14
|4.416
|% 7,69
|
|DOKTA
|35,00
|340.298
|% -18,79
|
|TKURU
|9,58
|78.078
|% -9,96
|
|AVHOL
|1,63
|671.693
|% -9,94
|
|MSGYO
|1,58
|27.691.691
|% -7,06
|
|PKENT
|116,30
|352.852
|% -6,96
|
|THYAO
|11,86
|612.642.880
|% 2,51
|
|ASELS
|18,93
|260.409.787
|% 2,94
|
|GARAN
|9,49
|235.143.450
|% 2,26
|
|ISFIN
|2,67
|221.553.372
|% 2,69
|
|FENER
|16,82
|221.095.114
|% 1,02
|
|ISFIN
|2,67
|221.553.372
|% 2,69
|
|KRDMD
|2,21
|181.100.410
|% 2,79
|
|THYAO
|11,86
|612.642.880
|% 2,51
|
|PETKM
|3,49
|153.475.632
|% 1,75
|
|VAKFN
|1,65
|70.891.775
|% 3,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3296
|7,3663
|% -0,44
|
|Frank
|5,7391
|5,7737
|% -0,47
|
|Riyal
|1,5130
|1,5206
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.512
|1.513
|-1,72
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|1.834
|1.862
|-9,00
|
|Tam
|1.825
|1.871
|-8,95
|
|Yarım
|882
|905
|-4,33
|
|Çeyrek
|442
|453
|-2,16
|
|Gümüş.Ons
|18,13
|18,16
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,59
|62,59
|0,90
|