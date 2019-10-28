***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
28.10.2019 11:00
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/10/2019
Karar Sayısı
15
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SORUMLULUK BEYANI FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 28 / 10 / 2019 KARAR SAYISI : 2019 / 15 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI a) 30 / 09 / 2019 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporu İlişikte sunduğumuz Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 30 Eylül 2019 dönemine ait finansal tablo ile faaliyet raporları II-14.1 Tebliğ hükümleri gereğince yürürlükteki finansal raporlama standartlarına uygun hazırlanarak kamuya sunulmuştur. Ayrıca, - Finansal tablolar ve faaliyet raporlarının tarafımızca incelenmiş olduğunu, - Şirket'teki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, - Görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların Şirket'in aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirket'in finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Bilgilerinize arz olunur. Saygılarımızla. ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Serdar ALTINBAŞZuhal TOPALOĞLU Yönetim Kurulu BaşkanıYönetim Kurulu Bşk. V. Fin. Rap. Sor. ÜyeGenel Müdür
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|
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|
|KLNMA
|50,05
|10.807.184
|% 10,78
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|SEKUR
|3,57
|11.704.092
|% 10,53
|
|YAPRK
|4,39
|62.271
|% 9,48
|
|SALIX
|4,74
|4.369
|% -15,66
|
|ORMA
|2,81
|17.822
|% -14,59
|
|FRIGO
|8,82
|37.644
|% -10,91
|
|VESBE
|14,89
|9.893.965
|% -7,52
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|KERVN
|0,39
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|% -7,14
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|ISFIN
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|THYAO
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|GARAN
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|ASELS
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|113.915.059
|% -0,16
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|AKBNK
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|112.551.243
|% -0,42
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|ISFIN
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|% 8,40
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|IHLGM
|0,76
|34.197.339
|% -3,80
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|IHLAS
|0,52
|20.823.809
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|33.077.226
|% -0,81
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Sterlin
|7,3431
|7,3800
|% -0,58
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|Frank
|5,7366
|5,7711
|% -0,79
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|Riyal
|1,5243
|1,5319
|% -0,71
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.506
|1.506
|1,52
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|Altın Gr.
|278
|278
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|1.843
|1.870
|1,00
|
|Tam
|1.830
|1.876
|-12,50
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|Yarım
|884
|907
|-6,05
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|Çeyrek
|444
|454
|-3,02
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|Gümüş.Ons
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|Gümüş Gr.
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