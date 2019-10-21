***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizle hiçbir hukuki bağı ve ortaklık ilişkisi bulunmayan Alvimedica Sağlık Ekipmanları Pazarlama Satış ve Dağıtım A.Ş. ve Alvimedica Tıbbi Ürünler San. ve Dış Tic. A.Ş.'nin bir bankaya olan kredi borcu nedeniyle, bu şirketlerin hissedarları Leyla Alaton ve Vedat Aksel Alaton'un Şirketimizdeki ortaklık payları ile her türlü hak ve alacaklarına ihtiyati haciz konulduğu bilgisi Şirketimize ulaşmıştır.Alvimedica Sağlık Ekipmanları Pazarlama Satış ve Dağıtım A.Ş. ve Alvimedica Tıbbi Ürünler San. ve Dış Tic. A.Ş. ile Alarko Holding A.Ş. ve Alarko Topluluğu şirketleri arasında herhangi bir ortaklık ilişkisi veya benzeri bir hukuki ilişki bulunmamaktadır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794170BIST