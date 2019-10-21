***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.10.2019 22:34
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizle hiçbir hukuki bağı ve ortaklık ilişkisi bulunmayan Alvimedica Sağlık Ekipmanları Pazarlama Satış ve Dağıtım A.Ş. ve Alvimedica Tıbbi Ürünler San. ve Dış Tic. A.Ş.'nin bir bankaya olan kredi borcu nedeniyle, bu şirketlerin hissedarları Leyla Alaton ve Vedat Aksel Alaton'un Şirketimizdeki ortaklık payları ile her türlü hak ve alacaklarına ihtiyati haciz konulduğu bilgisi Şirketimize ulaşmıştır.
Alvimedica Sağlık Ekipmanları Pazarlama Satış ve Dağıtım A.Ş. ve Alvimedica Tıbbi Ürünler San. ve Dış Tic. A.Ş. ile Alarko Holding A.Ş. ve Alarko Topluluğu şirketleri arasında herhangi bir ortaklık ilişkisi veya benzeri bir hukuki ilişki bulunmamaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794170
BIST
18:0597.324
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -1.091,34
|Açılış
|: 98.526
|
|Önceki Kapanış
|: 98.415
|
98.526
En Düşük
97.172
18:055,8644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0061
|Açılış
|: 5,8270
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7840
|
5,8647
En Düşük
5,8436
18:056,5414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0079
|Açılış
|: 6,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4500
|
6,5489
En Düşük
6,5178
18:05279,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 1,94
|Açılış
|: 279,54
|
|Önceki Kapanış
|: 277,61
|
280,40
En Düşük
277,29