***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 24.10.2019 tarihli özel durum açıklamamız.İlgide kayıtlı açıklamamız çerçevesinde Bankamız çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %50 oranında 450.000.000 TL artırılarak 900.000.000 TL'den 1.350.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin yaptığımız başvuruda Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan Taslak İzahname ve ekleri Şirketimiz websitesine eklenmiş olup HAKKIMIZDA > Yatırımcı İlişkileri > Bedelli Sermaye Artırımı > İzahname ve diğer dokümanlar bölümünde (https://www.albaraka.com.tr/izahname-ve-diger-dokumanlar.aspx) yer almaktadır.Kamuoyunun Bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794617BIST