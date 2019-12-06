***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.12.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 06.12.2018 tarihli özel durum açıklamalarımız.İlgide kayıtlı açıklamalarımız çerçevesinde, Bankamız çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %50 oranında 450.000.000 TL artırılarak 900.000.000 TL'den 1.350.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahnamenin ek dokümanları ilişikte yer almaktadır.Kamuoyunun Bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802255BIST