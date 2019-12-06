***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.12.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 06.12.2018 tarihli özel durum açıklamalarımız.İlgide kayıtlı açıklamalarımız çerçevesinde, Bankamız çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %50 oranında 450.000.000 TL artırılarak 900.000.000 TL'den 1.350.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahnamenin ek dokümanları arasında yer alan Fon Kullanım Yeri Raporunun imzalı hali ilişikte yer almaktadır.Kamuoyunun Bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802292BIST