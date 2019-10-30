***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)11.465 371.979DİĞER KAPSAMLI GELİRLER47.499 13.634Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.189 -6.424Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-4.563 -6.424Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler374 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar51.688 20.058Yabancı Para Çevrim Farkları8.484 51.929Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri55.390 -40.860Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-12.186 8.989TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)58.964 385.613Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler900.000 431 238.121 -14.925 20.689 -18.886 1.113.454 5.529 237.093 2.481.506 2.481.506TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler-152.480 -152.480 -152.480Hataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi-152.480 -152.480 -152.480Yeni Bakiye900.000 431 238.121 -14.925 20.689 -18.886 1.113.454 -146.951 237.093 2.329.026 2.329.026Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.424 51.929 -31.871 371.979 385.613 385.613Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma Araçları775.720 775.720 775.720Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)101.711 -47.322 54.389 54.389Kar Dağıtımı187.513 4.580 -237.093 -45.000 -45.000Dağıtılan Temettü-45.000 -45.000 -45.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar187.513 -187.513 0Diğer237.093 -237.093 0Dönem Sonu Bakiyeler900.000 877.862 231.697 -14.925 72.618 -50.757 1.300.967 -189.693 371.979 3.499.748 3.499.748Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler900.000 845.976 251.889 -17.181 56.689 -31.193 1.300.967 -179.664 133.968 3.261.451 3.261.451TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler-17.304 -17.304 -17.304Hataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi-17.304 -17.304 -17.304Yeni Bakiye900.000 845.976 251.889 -17.181 56.689 -31.193 1.300.967 -196.968 133.968 3.244.147 3.244.147Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.563 374 8.484 43.204 11.465 58.964 58.964Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)18.226 478 -88.388 -69.684 -69.684Kar Dağıtımı129.388 4.580 -133.968 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan TutarlarDiğer133.968 -133.968 0Dönem Sonu Bakiyeler900.000 864.202 247.326 -16.807 65.173 12.011 1.430.833 -280.776 11.465 3.233.427 3.233.427Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİBeşinci Bölüm-IV (1) 2.442.950 2.268.535 763.070 886.157Kredilerden Alınan Kar Payları2.146.125 2.021.368 670.956 787.084Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler51.753 39.860 14.688 15.653Bankalardan Alınan Gelirler2.118 1.340 559 655Menkul Değerlerden Alınan Gelirler196.444 152.258 62.955 56.756Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar2.502 424 1.137 130Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar122.380 96.724 36.954 37.661İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler71.562 55.110 24.864 18.965Finansal Kiralama Gelirleri43.235 52.012 12.291 25.945Diğer Kar Payı Gelirleri3.275 1.697 1.621 64KÂR PAYI GİDERLERİ (-)Beşinci Bölüm-IV (2) -1.995.224 -1.407.139 -655.420 -523.096Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-1.256.748 -963.484 -427.228 -346.199Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-588.042 -383.853 -181.967 -152.890Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-99.942 -58.344 -29.610 -24.007Kiralama Kar Payı Giderleri-44.279 -15.209Diğer Kar Payı Giderleri-6.213 -1.458 -1.406NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)447.726 861.396 107.650 363.061NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ223.812 128.341 76.539 43.014Alınan Ücret ve Komisyonlar293.764 196.617 98.652 70.448Gayri Nakdi Kredilerden94.639 81.159 31.737 29.410DiğerBeşinci Bölüm-IV (3) 199.125 115.458 66.915 41.038Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-69.952 -68.276 -22.113 -27.434Gayri Nakdi Kredilere-290 -244 -123 -98DiğerBeşinci Bölüm-IV (3) -69.662 -68.032 -21.990 -27.336TEMETTÜ GELİRLERİBeşinci Bölüm-IV (4) 2.762 177TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)Beşinci Bölüm-IV (5) 225.238 346.658 87.725 200.622Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)114.932 36.565 53.695 8.245Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-25.947 -1.633 20.944 5.356Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)136.253 311.726 13.086 187.021DİĞER FAALİYET GELİRLERİBeşinci Bölüm-IV (6) 432.477 367.628 48.069 36.579FAALİYET BRÜT KÂRI1.332.015 1.704.200 319.983 643.276BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )Beşinci Bölüm-IV (7) -494.388 -527.573 -91.827 -174.893DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-1.670 -159 5.586 4.189PERSONEL GİDERLERİ (-)-495.553 -393.884 -169.216 -136.546DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)Beşinci Bölüm-IV (8) -323.381 -301.316 -111.863 -98.517NET FAALİYET KARI (ZARARI)17.023 481.268 -47.337 237.509BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)Beşinci Bölüm-IV (9) 17.023 481.268 -47.337 237.509SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)Beşinci Bölüm-IV (10) -5.558 -109.289 9.086 -61.711Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-159.746 -176.121 -24.780 -93.417Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi154.188 66.832 33.866 31.706SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)Beşinci Bölüm-IV (11) 11.465 371.979 -38.251 175.798DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERBeşinci Bölüm-IV (11) 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIBeşinci Bölüm-IV (12) 11.465 371.979 -38.251 175.798Grubun Karı (Zararı)11.465 371.979 -38.251 175.798Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kâr/Zarar 0,01000000 0,41000000 -0,05000000 0,19000000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)4.267.247 10.998.254 15.265.501 3.206.334 10.260.210 13.466.544Nakit ve Nakit BenzerleriBeşinci Bölüm-I (1) 1.902.271 9.433.317 11.335.588 1.315.531 9.802.734 11.118.265Nakit Değerler ve Merkez Bankası721.852 5.982.489 6.704.341 509.720 5.408.661 5.918.381Bankalar1.208.979 3.451.087 4.660.066 822.685 4.394.362 5.217.047Para Piyasalarından Alacaklar0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-28.560 -259 -28.819 -16.874 -289 -17.163Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarBeşinci Bölüm-I (2) 1.657.417 366.185 2.023.602 1.110.506 6.741 1.117.247Devlet Borçlanma Senetleri912 366.073 366.985 834 834Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0Diğer Finansal Varlıklar1.656.505 112 1.656.617 1.109.672 6.741 1.116.413Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarBeşinci Bölüm-I (3) 699.304 1.195.428 1.894.732 778.787 450.735 1.229.522Devlet Borçlanma Senetleri642.390 1.174.515 1.816.905 708.161 350.353 1.058.514Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler15 20.913 20.928 15 13.455 13.470Diğer Finansal Varlıklar56.899 56.899 70.611 86.927 157.538Türev Finansal VarlıklarBeşinci Bölüm-I (5) 8.255 3.324 11.579 1.510 0 1.510Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı8.255 3.324 11.579 1.510 1.510Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)15.227.079 13.475.620 28.702.699 16.594.878 10.208.617 26.803.495KredilerBeşinci Bölüm-I (6) 15.648.297 12.602.828 28.251.125 16.796.658 10.265.568 27.062.226Kiralama İşlemlerinden AlacaklarBeşinci Bölüm-I (7) 226.273 13.127 239.400 375.304 4.250 379.554İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarBeşinci Bölüm-I (4) 602.343 959.879 1.562.222 618.506 0 618.506Devlet Borçlanma Senetleri602.343 903.308 1.505.651 618.506 618.506Diğer Finansal Varlıklar56.571 56.571 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)Beşinci Bölüm-I (6) -1.249.834 -100.214 -1.350.048 -1.195.590 -61.201 -1.256.791SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)Beşinci Bölüm-I (8) 170.721 756 171.477 648.970 718 649.688Satış Amaçlı170.721 756 171.477 648.970 718 649.688Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0ORTAKLIK YATIRIMLARIBeşinci Bölüm-I (9) 36.599 11.786 48.385 33.837 5.907 39.744İştirakler (Net)7.659 0 7.659 4.897 0 4.897Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0Konsolide Edilmeyenler7.659 7.659 4.897 4.897Bağlı Ortaklıklar (Net)8.940 11.786 20.726 8.940 5.907 14.847Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar5.400 11.786 17.186 5.400 5.907 11.307Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar3.540 3.540 3.540 3.540Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)20.000 0 20.000 20.000 0 20.000Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0Konsolide Edilmeyenler20.000 20.000 20.000 20.000MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)Beşinci Bölüm-I (10) 1.465.330 19.904 1.485.234 655.230 219 655.449MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)Beşinci Bölüm-I (11) 31.265 0 31.265 31.419 0 31.419Şerefiye0 0Diğer31.265 31.265 31.419 31.419YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)Beşinci Bölüm-I (12) 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI45 45 3.492 3.492ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIBeşinci Bölüm-I (13) 170.925 170.925 170.099 170.099DİĞER AKTİFLERBeşinci Bölüm-I (14) 348.215 71.468 419.683 362.058 41.664 403.722VARLIKLAR TOPLAMI21.717.426 24.577.788 46.295.214 21.706.317 20.517.335 42.223.652YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLARBeşinci Bölüm-II (1) 12.555.659 22.238.287 34.793.946 11.779.608 16.843.865 28.623.473ALINAN KREDİLERBeşinci Bölüm-II (2) 2.919.643 1.572.625 4.492.268 1.834.328 5.017.765 6.852.093PARA PİYASALARINA BORÇLAR270.175 270.175 771.957 771.957İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERBeşinci Bölüm-II (3) 96 137 233 1.545 0 1.545Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı96 137 233 1.545 1.545Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)Beşinci Bölüm-II (4) 290.635 12.323 302.958 0KARŞILIKLARBeşinci Bölüm-II (5) 107.826 1.678 109.504 89.535 736 90.271Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0Çalışan Hakları Karşılığı86.410 86.410 73.321 73.321Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0Diğer Karşılıklar21.416 1.678 23.094 16.214 736 16.950CARİ VERGİ BORCUBeşinci Bölüm-II (6) 69.315 253 69.568 53.041 3.181 56.222ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)Beşinci Bölüm-II (7) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIBeşinci Bölüm-II (8) 0 1.324.568 1.324.568 0 1.204.297 1.204.297Krediler1.324.568 1.324.568 1.204.297 1.204.297Diğer Borçlanma Araçları0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERBeşinci Bölüm-II (9) 1.403.189 295.378 1.698.567 1.288.023 74.320 1.362.343ÖZKAYNAKLARBeşinci Bölüm-II (10) 3.208.790 24.637 3.233.427 3.269.225 -7.774 3.261.451Ödenmiş Sermaye900.000 900.000 900.000 900.000Sermaye Yedekleri864.202 0 864.202 845.976 0 845.976Hisse Senedi İhraç Primleri0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0Diğer Sermaye Yedekleri864.202 864.202 845.976 845.976Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler230.519 230.519 234.708 234.708Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler52.547 24.637 77.184 33.270 -7.774 25.496Kar Yedekleri1.430.833 0 1.430.833 1.300.967 0 1.300.967Yasal Yedekler138.620 138.620 134.082 134.082Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler1.292.213 1.292.213 1.166.885 1.166.885Diğer Kar Yedekleri0 0Kar veya Zarar-269.311 0 -269.311 -45.696 0 -45.696Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-280.776 -280.776 -179.664 -179.664Dönem Net Kâr veya Zararı11.465 11.465 133.968 133.968Azınlık Payları0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI20.825.328 25.469.886 46.295.214 19.087.262 23.136.390 42.223.652Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER7.064.310 7.768.085 14.832.395 6.476.432 5.967.594 12.444.026GARANTİ VE KEFALETLERBeşinci Bölüm-III (1) 4.831.095 4.890.567 9.721.662 4.655.835 5.389.862 10.045.697Teminat Mektupları4.805.134 3.389.810 8.194.944 4.625.551 3.949.014 8.574.565Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler634.514 59.402 693.916 569.981 58.456 628.437Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler67 771.751 771.818 399 966.333 966.732Diğer Teminat Mektupları4.170.553 2.558.657 6.729.210 4.055.171 2.924.225 6.979.396Banka Kredileri0 15.173 15.173 0 39.338 39.338İthalat Kabul Kredileri15.173 15.173 39.338 39.338Diğer Banka Kabulleri0 0Akreditifler912 1.179.143 1.180.055 7.980 1.221.635 1.229.615Belgeli Akreditifler0 0Diğer Akreditifler912 1.179.143 1.180.055 7.980 1.221.635 1.229.615Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0Diğer Cirolar0 0Diğer Garantilerimizden301.526 301.526 170.661 170.661Diğer Kefaletlerimizden25.049 4.915 29.964 22.304 9.214 31.518TAAHHÜTLERBeşinci Bölüm-III (1) 1.718.872 270.502 1.989.374 1.553.305 315.080 1.868.385Cayılamaz Taahhütler1.718.872 270.502 1.989.374 1.553.305 315.080 1.868.385Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri120.210 270.502 390.712 161.878 315.080 476.958İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri234.928 234.928 215.439 215.439Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri620.861 620.861 537.673 537.673İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri13.914 13.914 6.906 6.906Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri728.090 728.090 630.690 630.690Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri361 361 332 332Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler508 508 387 387Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLARBeşinci Bölüm-III (2) 514.343 2.607.016 3.121.359 267.292 262.652 529.944Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar514.343 2.607.016 3.121.359 267.292 262.652 529.944Vadeli Alım-Satım İşlemleri60.660 64.086 124.746 27.630 25.097 52.727Vadeli Döviz Alım İşlemleri58.266 10.998 69.264 27.630 27.630Vadeli Döviz Satım İşlemleri2.394 53.088 55.482 25.097 25.097Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri453.683 2.542.930 2.996.613 239.662 237.555 477.217Diğer0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER70.555.298 14.408.790 84.964.088 68.732.410 13.762.534 82.494.944EMANET KIYMETLER4.084.572 2.626.581 6.711.153 2.380.394 2.083.413 4.463.807Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları1.780.946 1.780.946 393.768 393.768Emanete Alınan Menkul Değerler72 26.137 26.209 72 4.118 4.190Tahsile Alınan Çekler1.512.126 280.190 1.792.316 1.448.653 225.232 1.673.885Tahsile Alınan Ticari Senetler536.525 68.003 604.528 494.993 50.417 545.410Tahsile Alınan Diğer Kıymetler103 103 103 103İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0Diğer Emanet Kıymetler221.311 346.450 567.761 9.316 356.885 366.201Emanet Kıymet Alanlar33.489 1.905.801 1.939.290 33.489 1.446.761 1.480.250REHİNLİ KIYMETLER66.470.726 11.782.209 78.252.935 66.352.016 11.679.121 78.031.137Menkul Kıymetler10.103.059 3.746.431 13.849.490 10.540.645 3.388.191 13.928.836Teminat Senetleri1.045.467 161.324 1.206.791 1.099.082 155.984 1.255.066Emtia2.711.258 1.022.303 3.733.561 2.097.532 926.359 3.023.891Varant0 0Gayrimenkul49.561.015 5.429.800 54.990.815 49.073.908 5.963.148 55.037.056Diğer Rehinli Kıymetler2.800.405 1.414.102 4.214.507 3.307.628 1.240.217 4.547.845Rehinli Kıymet Alanlar249.522 8.249 257.771 233.221 5.222 238.443KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI77.619.608 22.176.875 99.796.483 75.208.842 19.730.128 94.938.970Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı750.654 2.385.744Alınan Kar Payları2.218.405 1.935.855Ödenen Kar Payları-1.197.234 -838.939Alınan Ücret ve Komisyonlar199.125 115.458Elde Edilen Diğer Kazançlar168.705 196.065Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar311.854 217.522Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-601.214 -549.456Ödenen Vergiler-35.236 -71.213Diğer-313.751 1.380.452Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim4.427.639 -1.603.997Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-814.302 100.818Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-477.994 -2.155.862Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.287.860 -2.315.958Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış236.994 1.468.841Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)418.280 117.178Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)5.902.694 77.474Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)449.827 1.103.512Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı5.178.293 781.747YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-2.178.574 214.465İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-5.879 -559Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-28.325 -45.402Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller69.265 66.889Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-1.692.848 -443.291Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar440.551 607.461Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-1.153.206 -37.962Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar191.868 67.329FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-3.806.659 1.231.106Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit16.739.292 13.968.361Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-20.374.656 -13.407.924Temettü Ödemeleri-45.000Kiralamaya İlişkin Ödemeler-59.010Diğer-112.285 715.669Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-44.212 806.982Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-851.152 3.034.300Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar7.108.571 2.889.723Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar6.257.419 5.924.023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795504BIST