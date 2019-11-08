***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)30.459 392.965DİĞER KAPSAMLI GELİRLER44.465 18.489Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.189 -6.424Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-4.563 -6.424Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler374Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar48.654 24.913Yabancı Para Çevrim Farkları8.799 52.064Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri51.096 -34.809Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-11.241 7.658TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)74.924 411.454Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler900.000 431 238.121 -14.925 20.689 -17.613 1.113.454 -1.228 250.239 2.489.168 156.047 2.645.215TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler-152.480 -152.480 -152.480Hataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi-152.480 -152.480 -152.480Yeni Bakiye900.000 431 238.121 -14.925 20.689 -17.613 1.113.454 -153.708 250.239 2.336.688 156.047 2.492.735Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.424 52.064 -27.151 380.373 398.862 12.592 411.454Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma Araçları775.720 775.720 775.720Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)101.711 -52.127 49.584 134.777 184.361Kar Dağıtımı187.744 17.495 -250.239 -45.000 -45.000Dağıtılan Temettü-45.000 -45.000 -45.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar187.744 -187.744 0Diğer250.239 -250.239 0Dönem Sonu Bakiyeler900.000 877.862 231.697 -14.925 72.753 -44.764 1.301.198 -188.340 380.373 3.515.854 303.416 3.819.270Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler900.000 845.976 251.889 -17.181 56.714 -28.781 1.301.198 -178.311 158.014 3.289.518 262.064 3.551.582TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler-17.304 -17.304 -17.304Hataların Düzeltilmesinin Etkisi-17.304 -17.304 -17.304Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye900.000 845.976 251.889 -17.181 56.714 -28.781 1.301.198 -195.615 158.014 3.272.214 262.064 3.534.278Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.563 374 8.799 39.855 25.545 70.010 4.914 74.924Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)18.226 478 -88.845 -70.141 -82.312 -152.453Kar Dağıtımı129.771 28.243 -158.014 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan Tutarlar129.771 -129.771 0Diğer158.014 -158.014 0Dönem Sonu Bakiyeler900.000 864.202 247.326 -16.807 65.513 11.074 1.431.447 -256.217 25.545 3.272.083 184.666 3.456.749Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİBeşinci Bölüm-IV (1) 2.409.685 2.256.226 757.583 877.468Kredilerden Alınan Kar Payları2.127.579 2.021.368 670.956 787.084Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler51.753 39.860 14.688 15.653Bankalardan Alınan Gelirler2.118 1.434 559 749Menkul Değerlerden Alınan Gelirler181.725 139.855 57.468 47.973Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar3.164 424 1.172 130Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar106.999 84.321 31.432 28.878İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler71.562 55.110 24.864 18.965Finansal Kiralama Gelirleri43.235 52.012 12.291 25.945Diğer Kar Payı Gelirleri3.275 1.697 1.621 64KÂR PAYI GİDERLERİ (-)Beşinci Bölüm-IV (2) -1.944.991 -1.381.945 -635.923 -502.985Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-1.250.248 -962.111 -422.595 -345.794Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-166.788 -215.529 -47.194 -74.009Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-99.942 -58.344 -29.610 -24.007İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları-377.521 -144.503 -119.909 -59.175Kiralama Kar Payı Giderleri-44.279 -15.209Diğer Kar Payı Giderleri-6.213 -1.458 -1.406NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)464.694 874.281 121.660 374.483NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ223.226 127.871 76.316 42.544Alınan Ücret ve Komisyonlar293.178 196.147 98.429 69.978Gayri Nakdi Kredilerden94.639 81.159 31.737 29.410DiğerBeşinci Bölüm-IV (3) 198.539 114.988 66.692 40.568Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-69.952 -68.276 -22.113 -27.434Gayri Nakdi Kredilere-290 -244 -123 -98DiğerBeşinci Bölüm-IV (3) -69.662 -68.032 -21.990 -27.336TEMETTÜ GELİRLERİBeşinci Bölüm-IV (4) 2.762 177TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)Beşinci Bölüm-IV (5) 138.542 306.315 38.888 183.877Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)28.236 -3.778 4.858 -8.500Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-25.947 -1.633 20.944 5.356Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)136.253 311.726 13.086 187.021DİĞER FAALİYET GELİRLERİBeşinci Bölüm-IV (6) 566.829 440.524 108.405 49.062FAALİYET BRÜT KÂRI1.396.053 1.749.168 345.269 649.966BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )Beşinci Bölüm-IV (7) -494.388 -527.573 -91.827 -174.893DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-1.670 -159 5.586 4.189PERSONEL GİDERLERİ (-)-501.299 -396.405 -171.214 -137.414DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)Beşinci Bölüm-IV (8) -369.703 -326.608 -134.146 -101.394NET FAALİYET KARI (ZARARI)28.993 498.423 -46.332 240.454BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)10.017 5.446 2.524 2.351NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)Beşinci Bölüm-IV (9) 39.010 503.869 -43.808 242.805SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)Beşinci Bölüm-IV (10) -8.551 -110.904 7.947 -62.330Cari Vergi Karşılığı-2.993 -1.615 -1.139 -619Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-159.746 -176.121 -24.780 -93.417Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi154.188 66.832 33.866 31.706SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)Beşinci Bölüm-IV (11) 30.459 392.965 -35.861 180.475DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERBeşinci Bölüm-IV (11) 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIBeşinci Bölüm-IV (12) 30.459 392.965 -35.861 180.475Grubun Karı (Zararı)25.545 380.373 -37.498 175.835Azınlık Payları Karı (Zararı)4.914 12.592 1.637 4.640Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kâr/Zarar 0,02800000 0,42000000 -0,00400000 0,18000000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.577.215 10.999.060 13.576.275 2.035.734 10.169.782 12.205.516Nakit ve Nakit BenzerleriBeşinci Bölüm-I (1) 1.902.706 9.433.530 11.336.236 1.315.576 9.803.977 11.119.553Nakit Değerler ve Merkez Bankası721.852 5.982.489 6.704.341 509.720 5.408.661 5.918.381Bankalar1.209.414 3.451.300 4.660.714 822.730 4.395.605 5.218.335Para Piyasalarından Alacaklar0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-28.560 -259 -28.819 -16.874 -289 -17.163Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarBeşinci Bölüm-I (2) 23.849 366.778 390.627 10.472 1.997 12.469Devlet Borçlanma Senetleri912 366.073 366.985 834 834Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0Diğer Finansal Varlıklar22.937 705 23.642 9.638 1.997 11.635Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarBeşinci Bölüm-I (3) 642.405 1.195.428 1.837.833 708.176 363.808 1.071.984Devlet Borçlanma Senetleri642.390 1.174.515 1.816.905 708.161 350.353 1.058.514Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler15 20.913 20.928 15 13.455 13.470Diğer Finansal Varlıklar0 0Türev Finansal VarlıklarBeşinci Bölüm-I (5) 8.255 3.324 11.579 1.510 0 1.510Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı8.255 3.324 11.579 1.510 1.510Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)15.226.987 13.475.620 28.702.607 16.594.878 10.208.617 26.803.495KredilerBeşinci Bölüm-I (6) 15.648.205 12.602.828 28.251.033 16.796.658 10.265.568 27.062.226Kiralama İşlemlerinden AlacaklarBeşinci Bölüm-I (7) 226.273 13.127 239.400 375.304 4.250 379.554İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarBeşinci Bölüm-I (4) 602.343 959.879 1.562.222 618.506 0 618.506Devlet Borçlanma Senetleri602.343 903.308 1.505.651 618.506 618.506Diğer Finansal Varlıklar56.571 56.571 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)Beşinci Bölüm-I (6) -1.249.834 -100.214 -1.350.048 -1.195.590 -61.201 -1.256.791SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)Beşinci Bölüm-I (8) 170.721 756 171.477 648.970 718 649.688Satış Amaçlı170.721 756 171.477 648.970 718 649.688Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0ORTAKLIK YATIRIMLARIBeşinci Bölüm-I (9) 267.214 0 267.214 99.571 0 99.571İştirakler (Net)10.934 0 10.934 71.647 0 71.647Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0Konsolide Edilmeyenler10.934 10.934 71.647 71.647Bağlı Ortaklıklar (Net)222.236 0 222.236 3.540 0 3.540Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar222.236 222.236 3.540 3.540Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)34.044 0 34.044 24.384 0 24.384Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler34.044 34.044 24.384 24.384Konsolide Edilmeyenler0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)Beşinci Bölüm-I (10) 1.465.455 19.904 1.485.359 655.238 219 655.457MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)Beşinci Bölüm-I (11) 31.268 5.000 36.268 31.422 5.312 36.734Şerefiye3.765 3.765 4.000 4.000Diğer31.268 1.235 32.503 31.422 1.312 32.734YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)Beşinci Bölüm-I (12) 1.423.088 1.423.088 1.074.667 1.074.667CARİ VERGİ VARLIĞI1.433 1.433 3.992 3.992ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIBeşinci Bölüm-I (13) 170.943 170.943 169.474 169.474DİĞER AKTİFLERBeşinci Bölüm-I (14) 504.966 71.724 576.690 481.598 41.755 523.353VARLIKLAR TOPLAMI21.839.290 24.572.064 46.411.354 21.795.544 20.426.403 42.221.947YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLARBeşinci Bölüm-II (1) 12.502.253 22.237.049 34.739.302 11.695.466 16.843.865 28.539.331ALINAN KREDİLERBeşinci Bölüm-II (2) 98.247 1.572.625 1.670.872 220.698 3.168.852 3.389.550PARA PİYASALARINA BORÇLAR270.175 270.175 771.957 771.957İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)Beşinci Bölüm-II (3) 2.547.605 2.547.605 1.405.143 1.753.909 3.159.052GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERBeşinci Bölüm-II (4) 96 137 233 1.545 0 1.545Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı96 137 233 1.545 1.545Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)Beşinci Bölüm-II (5) 290.635 12.323 302.958 0KARŞILIKLARBeşinci Bölüm-II (6) 107.902 1.712 109.614 90.111 769 90.880Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0Çalışan Hakları Karşılığı86.486 86.486 73.897 73.897Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0Diğer Karşılıklar21.416 1.712 23.128 16.214 769 16.983CARİ VERGİ BORCUBeşinci Bölüm-II (7) 71.142 253 71.395 55.407 3.181 58.588ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)Beşinci Bölüm-II (8) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIBeşinci Bölüm-II (9) 0 1.324.568 1.324.568 0 1.204.297 1.204.297Krediler1.324.568 1.324.568 1.204.297 1.204.297Diğer Borçlanma Araçları0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERBeşinci Bölüm-II (10) 1.622.036 295.847 1.917.883 1.380.164 75.001 1.455.165ÖZKAYNAKLARBeşinci Bölüm-II (11) 3.432.112 24.637 3.456.749 3.557.148 -5.566 3.551.582Ödenmiş Sermaye900.000 900.000 900.000 900.000Sermaye Yedekleri864.202 0 864.202 845.976 0 845.976Hisse Senedi İhraç Primleri0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0Diğer Sermaye Yedekleri864.202 864.202 845.976 845.976Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler230.519 230.519 234.708 234.708Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler51.950 24.637 76.587 33.499 -5.566 27.933Kar Yedekleri1.431.447 0 1.431.447 1.301.198 0 1.301.198Yasal Yedekler139.234 139.234 134.313 134.313Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler1.292.213 1.292.213 1.166.885 1.166.885Diğer Kar Yedekleri0 0Kar veya Zarar-230.672 0 -230.672 -20.297 0 -20.297Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-256.217 -256.217 -178.311 -178.311Dönem Net Kâr veya Zararı25.545 25.545 158.014 158.014Azınlık Payları184.666 184.666 262.064 262.064YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI20.942.203 25.469.151 46.411.354 19.177.639 23.044.308 42.221.947Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER7.064.310 7.768.085 14.832.395 6.476.432 5.967.594 12.444.026GARANTİ VE KEFALETLERBeşinci Bölüm-III (1) 4.831.095 4.890.567 9.721.662 4.655.835 5.389.862 10.045.697Teminat Mektupları4.805.134 3.389.810 8.194.944 4.625.551 3.949.014 8.574.565Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler634.514 59.402 693.916 569.981 58.456 628.437Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler67 771.751 771.818 399 966.333 966.732Diğer Teminat Mektupları4.170.553 2.558.657 6.729.210 4.055.171 2.924.225 6.979.396Banka Kredileri0 15.173 15.173 0 39.338 39.338İthalat Kabul Kredileri15.173 15.173 39.338 39.338Diğer Banka Kabulleri0 0Akreditifler912 1.179.143 1.180.055 7.980 1.221.635 1.229.615Belgeli Akreditifler0 0Diğer Akreditifler912 1.179.143 1.180.055 7.980 1.221.635 1.229.615Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0Diğer Cirolar0 0Diğer Garantilerimizden301.526 301.526 170.661 170.661Diğer Kefaletlerimizden25.049 4.915 29.964 22.304 9.214 31.518TAAHHÜTLERBeşinci Bölüm-III (1) 1.718.872 270.502 1.989.374 1.553.305 315.080 1.868.385Cayılamaz Taahhütler1.718.872 270.502 1.989.374 1.553.305 315.080 1.868.385Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri120.210 270.502 390.712 161.878 315.080 476.958İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri234.928 234.928 215.439 215.439Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri620.861 620.861 537.673 537.673İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri13.914 13.914 6.906 6.906Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri728.090 728.090 630.690 ankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri361 361 332 332Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler508 508 387 387Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLARBeşinci Bölüm-III (2) 514.343 2.607.016 3.121.359 267.292 262.652 529.944Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar514.343 2.607.016 3.121.359 267.292 262.652 529.944Vadeli Alım-Satım İşlemleri60.660 64.086 124.746 27.630 25.097 52.727Vadeli Döviz Alım İşlemleri58.266 10.998 69.264 27.630 27.630Vadeli Döviz Satım İşlemleri2.394 53.088 55.482 25.097 25.097Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri453.683 2.542.930 2.996.613 239.662 237.555 477.217Diğer0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER70.555.298 14.408.790 84.964.088 68.732.410 13.762.534 82.494.944EMANET KIYMETLER4.084.572 2.626.581 6.711.153 2.380.394 2.083.413 4.463.807Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları1.780.946 1.780.946 393.768 393.768Emanete Alınan Menkul Değerler72 26.137 26.209 72 4.118 4.190Tahsile Alınan Çekler1.512.126 280.190 1.792.316 1.448.653 225.232 1.673.885Tahsile Alınan Ticari Senetler536.525 68.003 604.528 494.993 50.417 545.410Tahsile Alınan Diğer Kıymetler103 103 103 103İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0Diğer Emanet Kıymetler221.311 346.450 567.761 9.316 356.885 366.201Emanet Kıymet Alanlar33.489 1.905.801 1.939.290 33.489 1.446.761 1.480.250REHİNLİ KIYMETLER66.470.726 11.782.209 78.252.935 66.352.016 11.679.121 78.031.137Menkul Kıymetler10.103.059 3.746.431 13.849.490 10.540.645 3.388.191 13.928.836Teminat Senetleri1.045.467 161.324 1.206.791 1.099.082 155.984 1.255.066Emtia2.711.258 1.022.303 3.733.561 2.097.532 926.359 3.023.891Varant0 0Gayrimenkul49.561.015 5.429.800 54.990.815 49.073.908 5.963.148 55.037.056Diğer Rehinli Kıymetler2.800.405 1.414.102 4.214.507 3.307.628 1.240.217 4.547.845Rehinli Kıymet Alanlar249.522 8.249 257.771 233.221 5.222 238.443KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI77.619.608 22.176.875 99.796.483 75.208.842 19.730.128 94.938.970Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı674.155 2.303.287Alınan Kar Payları2.188.617 1.923.546Ödenen Kar Payları-1.190.734 -982.069Alınan Ücret ve Komisyonlar199.125 114.988Elde Edilen Diğer Kazançlar303.057 268.961Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar311.854 217.522Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-606.960 -551.977Ödenen Vergiler-36.755 -72.700Diğer-494.049 1.385.016Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim4.916.942 -1.512.385Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-353.886 -7.962Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-477.354 -2.162.973Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.287.768 -2.315.958Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış198.261 1.511.467Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)418.280 117.178Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)5.932.192 132.983Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)487.217 1.212.880Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı5.591.097 790.902YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-2.592.018 212.420İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-155.221 -3.540Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-302.723 -113.828Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller83.038 136.251Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-1.692.848 -443.291Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar440.551 607.461Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-1.096.815 -37.962Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar132.000 67.329FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-3.806.659 1.231.106Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit16.739.292 13.968.361Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-20.374.656 -13.407.924Temettü Ödemeleri-45.000Kiralamaya İlişkin Ödemeler-59.010Diğer-112.285 715.669Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-44.212 806.982Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-851.792 3.041.410Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar7.109.859 2.889.723Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar6.258.067 5.931.133http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797758BIST