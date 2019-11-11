***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's, Bankamıza vermiş olduğu derecelendirme notunu aşağıdaki gibi teyit etmiştir.Uzun Vadeli Kredi Notu: BKredi Notu Görünümü: NegativeKısa Vadeli Kredi Notu: BKamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797867BIST