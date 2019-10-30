***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulunun 30.10.2019 tarihli ve 1990 sayılı kararı ile- Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin Türkiye dışında tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcıya satış yoluyla veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle satılmak üzere 50 MİLYON ABD Doları veya diğer para birimleri cinsinden muadili tutara kadar (yeni bir yönetim kurulu kararı ile bu tutar 100 Milyon ABD Doları veya muadili tutara kadar artırılabilecek), türü, vadesi ve getiri oranı ihraç tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek İLAVE ANA SERMAYE NİTELİĞİNDE KİRA SERTİFİKASI (sukuk) temin edilmesi için paya dönüştürülebilir nitelikte olan veya paya dönüştürülebilir nitelikte olmaksızın Kira Sertifikası (sukuk) ihraç edilmesi ile ilgili tüm şart ve esasların belirlenmesi hususunda Bankamız Genel Müdürlüğüne yetki verilmesine bu amaçla, işleme aracılık edecek bilgi ve deneyimi haiz kurum ve kuruluşlar ile görüşülmesi ve tayin edilmesine- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik'in 7. maddesi çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma aracı ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında gerekli başvuruların yapılması, ihraçla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi, tüm sözleşmelerin ve bu sözleşmelere ilişkin sair evrakın tanzim ve düzenlenmesi ve gerekli işlemlerin yürütülmesi ile Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve gerekli olabilecek diğer kurumlara başvuruların yapılması, ihraca konu olan Kira Sertifikalarının (sukuk) yurt dışında ilgili borsalara kote edilmesi ve bunların takibi amacıyla Genel Müdürlüğe yetki verilmesinekarar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795600BIST