***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGERİ ALINAN PAYLAR TEBLİĞİ (II-22.1) ALTINCI BÖLÜM MADDE 18- (2) gereğince,Geri Alım Programı çerçevesinde şirketimizin hesaplarında bulunan 9.211.341 adet Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. paylarına ilişkin yeni pay alma hakları (rüçhan) ilgili pazarda satılmış olup işlem detayları aşağıda yer almaktadır.İşlemin Niteliği işleme Konu Yeni Pay Alma Hakkı adedi İşlem FiyatıALBRKR SATIM 5.000.000 0,15ALBRKR SATIM 4.211.341 0,16TOPLAM 9.211.341http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802691BIST