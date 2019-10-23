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***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.10.2019 19:07
GÜNCEL HABERLER

***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.10.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 900.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.350.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
ALBRK, TREALBK00011 900.000.000 450.000.000,000 50,00000 1,00 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 900.000.000 450.000.000,000 50,00000

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Bankamızın 23.10.2019 tarihli ve 1989 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile
1. Bankamızın Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Bankamızın 2.500.000.000 TL (İki milyar beş yüz milyon Türk Lirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 900.000.000 TL (Dokuz yüz milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 450.000.000 TL (Dört yüz elli milyon Türk Lirası) artırılarak 1.350.000.000 TL (Bir milyar üç yüz elli milyon Türk Lirası)'na çıkarılmasına,
2. Artırılan 450.000.000 TL (Dört yüz elli milyon Türk Lirası) sermayeyi temsil eden payların, üzerlerinde herhangi bir imtiyaz olmaksızın, her biri 1 (Bir) Türk Lirası nominal değerli 450.000.000 (Dört yüz elli milyon) adet nama yazılı kayden izlenen pay olarak ihraç edilmesine,
3. Mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının sınırlandırılmamasına,
4. Bankamızın Esas Sözleşmesinin 8. maddesiyle Yönetim Kurulu'na verilen yetki uyarınca, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının 1 adet pay için 1 Türk Lirası nominal değer üzerinden kullandırılmasına,
5. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son günü kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir güne rastlarsa izleyen iş günü sona ermesine,
6. Yeni pay alma hakkının kullandırılmasından sonra kalan payların, tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihlerde, 2 (iki) iş günü süre ile nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satılmasına,
7. Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların pay sahiplerine SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri kapsamında kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,
8. İşbu karara konu sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin Ek'li raporun kabul edilmesine,
9. İşbu karar kapsamında sermaye artırımına ilişkin her türlü işlemlerinin başından sonuna kadar gerçekleştirilmesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer tüm yasal merciler nezdinde gereken her türlü başvuruların ve işlemlerin yapılması, izinlerin/onayların alınması, gerekli sözleşmelerin imzalanması ve her türlü işlemin sınırlama olmaksızın gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına
karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Ek: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794442


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