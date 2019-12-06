***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.12.2019 12:03
***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin İzahnamenin SPK Tarafından Onaylanması.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.10.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 900.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.350.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
ALBRK, TREALBK00011 900.000.000 450.000.000,000 50,00000 1,00 ALBRK, TREALBK00011 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 900.000.000 450.000.000,000 50,00000
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 24.10.2019
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 14.11.2019
Ek Açıklamalar
İlgi: 24.10.2019 tarihli özel durum açıklamamız.
İlgide kayıtlı açıklamamızda Bankamızın çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %50 oranında 450.000.000 TL artırılarak 900.000.000 TL'den 1.350.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Taslak İzahname'nin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu.
Bu kapsamda Bedelli sermaye artırımına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802250
BIST