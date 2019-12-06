***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Yeni Pay Alma Hakkı Kullanım TarihleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.10.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 900.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.350.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)ALBRK, TREALBK00011 900.000.000 450.000.000,000 50,00000 1,00 ALBRK, TREALBK00011 Nâma ALBRK(RÜÇHAN), TRRALBK00013Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 900.000.000 450.000.000,000 50,00000Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 09.12.2019Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 23.12.2019Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 24.10.2019SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 14.11.2019Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 11.12.2019 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 10.12.2019 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız ödenmiş sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 450.000.000 TL artırılarak 900.000.000 TL'den 1.350.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamında, pay sahiplerimizin sahip oldukları payların %50'si oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır.- Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, 09.12.2019 ile 23.12.2019 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.- Yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli her bir pay için 1 TL fiyattan kullandırılacaktır.- Sermaye artırımına ilişkin izahname, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun www.kap.org.tr, Bankamızın www.albarakaturk.com.tr ve Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.denizyatirim.com adreslerindeki internet sitelerinde yayınlanmıştır.- Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) işgünü süreyle yeni pay alma fiyatından aşağı olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802295BIST