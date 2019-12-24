***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımında Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.10.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 900.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.350.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)ALBRK, TREALBK00011 900.000.000 450.000.000,000 50,00000 1,00 ALBRK, TREALBK00011 Nâma ALBRK(RÜÇHAN), TRRALBK00013 36.098.727,693Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 900.000.000 450.000.000,000 50,00000 36.098.727,693Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 09.12.2019Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 23.12.2019Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 24.10.2019SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 14.11.2019Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 11.12.2019 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 10.12.2019 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 2.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 900.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 1.350.000.000 TL ye artırılması işleminde ortaklarımız yeni pay alma haklarını 09.12.2019 - 23.12.2019 tarihleri arasında kullanmışlardır.Ortaklarımız tarafından yeni pay alma (rüçhan) hakkı kullanım süresi içinde kullanılmayan yeni pay alma (rüçhan) haklarının toplam nominal değeri 36.098.727,693 TL dir.Kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında satış tarihleri ayrıca duyurulacaktır.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kullanılmayan Rüçhan Hakları Raporu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804939BIST