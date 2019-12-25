***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yeni pay alma (Rüçhan) haklarının kullanılmasından sonra kalan payların satışının tamamlanması.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.10.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 900.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.350.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)ALBRK, TREALBK00011 900.000.000 450.000.000,000 50,00000 1,00 ALBRK, TREALBK00011 Nâma ALBRK(RÜÇHAN), TRRALBK00013 36.098.727,693Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 900.000.000 450.000.000,000 50,00000 36.098.727,693Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 09.12.2019Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 23.12.2019Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 24.10.2019SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 14.11.2019Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 11.12.2019 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 10.12.2019 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 24.12.2019 tarihli özel durum açıklamasında yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 36.098.727,693 TL nominal değerli payların 25-26 Aralık 2019 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da satışa sunulması neticesinde, ilgili payların tümünün satışı 25 Aralık 2019 tarihinde tamamlanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805140BIST