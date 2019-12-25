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***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.12.2019 14:42
GÜNCEL HABERLER



***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yeni pay alma (Rüçhan) haklarının kullanılmasından sonra kalan payların satışının tamamlanması.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.10.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 900.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.350.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
ALBRK, TREALBK00011 900.000.000 450.000.000,000 50,00000 1,00 ALBRK, TREALBK00011 Nâma ALBRK(RÜÇHAN), TRRALBK00013 36.098.727,693

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 900.000.000 450.000.000,000 50,00000 36.098.727,693

Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 09.12.2019
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 23.12.2019
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 24.10.2019
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 14.11.2019
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 11.12.2019 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 10.12.2019 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 24.12.2019 tarihli özel durum açıklamasında yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 36.098.727,693 TL nominal değerli payların 25-26 Aralık 2019 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da satışa sunulması neticesinde, ilgili payların tümünün satışı 25 Aralık 2019 tarihinde tamamlanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805140


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