***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.10.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 450.000.000 TL artırılarak 900.000.000 TL'den 1.350.000.000 TL'ye çıkarılması ve 1 TL nominal değerli pay için yeni pay alma hakkının 1,00 TL üzerinden kullandırılarak ihraç edilecek payların satışından elde edilmesi beklenen toplam 450.000.000 TL tutarındaki fon ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin (VII-128.1) 33. maddesi gereğince hazırlanarak Bankamız Yönetim Kurulu'nun 23.10.2019 tarihli kararı ile onaylanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır. Kamuoyunun Bilgilerine arz ederiz.Ek: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794448BIST