***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
23.10.2019 21:31
***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.10.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 450.000.000 TL artırılarak 900.000.000 TL'den 1.350.000.000 TL'ye çıkarılması ve 1 TL nominal değerli pay için yeni pay alma hakkının 1,00 TL üzerinden kullandırılarak ihraç edilecek payların satışından elde edilmesi beklenen toplam 450.000.000 TL tutarındaki fon ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin (VII-128.1) 33. maddesi gereğince hazırlanarak Bankamız Yönetim Kurulu'nun 23.10.2019 tarihli kararı ile onaylanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır. Kamuoyunun Bilgilerine arz ederiz.
Ek: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794448
BIST
18:0599.785
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 1.898,80
|Açılış
|: 98.799
|
|Önceki Kapanış
|: 97.886
|
99.851
En Düşük
98.637
18:055,7390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0048
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8320
|
5,7394
En Düşük
5,7300
18:056,3967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0131
|Açılış
|: 6,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4850
|
6,3967
En Düşük
6,3791
18:05274,82
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -3,07
|Açılış
|: 274,87
|
|Önceki Kapanış
|: 277,89
|
278,31
En Düşük
274,63
BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|1,66
|33.610.637
|% 19,42
|
|ATSYH
|0,70
|394.576
|% 18,64
|
|KLNMA
|40,30
|33.646.642
|% 14,81
|
|DOKTA
|36,50
|10.031.679
|% 14,42
|
|QNBFL
|28,30
|428.973
|% 13,20
|
|SANEL
|3,70
|299.605
|% -12,32
|
|ORMA
|3,00
|129.057
|% -9,09
|
|PRZMA
|3,93
|185.299
|% -6,21
|
|DGGYO
|2,90
|24.739.005
|% -5,84
|
|YYAPI
|0,45
|8.028.196
|% -4,26
|
|THYAO
|11,90
|1.494.800.970
|% 2,85
|
|GARAN
|9,60
|564.703.658
|% 3,00
|
|AKBNK
|7,20
|552.278.254
|% 1,98
|
|ASELS
|18,16
|526.755.036
|% 2,77
|
|KRDMD
|2,25
|341.964.292
|% 4,65
|
|KRDMD
|2,25
|341.964.292
|% 4,65
|
|IHYAY
|0,86
|113.633.188
|% 11,69
|
|THYAO
|11,90
|1.494.800.970
|% 2,85
|
|OSTIM
|1,35
|156.305.070
|% 8,00
|
|IHLAS
|0,52
|57.587.950
|% 4,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3773
|7,4143
|% -1,06
|
|Frank
|5,7585
|5,7932
|% -1,52
|
|Riyal
|1,5230
|1,5306
|% -1,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.491
|1.492
|-0,53
|
|Altın Gr.
|275
|275
|-3,02
|
|Cumhuriyet
|1.835
|1.863
|-13,00
|
|Tam
|1.828
|1.874
|-11,81
|
|Yarım
|884
|907
|-5,71
|
|Çeyrek
|443
|453
|-2,85
|
|Gümüş.Ons
|17,52
|17,55
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|0,00
|
|B. Petrol
|61,09
|61,09
|0,06
|
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