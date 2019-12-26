***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.12.2019 17:39
***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Mansur Çelepkolu Müdür 26.12.2019 0216 666 03 03 mcelepkolu@albarakaturk.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı / Konut Değerleme Lisansı 209653/907214/307307/900445
İbrahim Öz Yönetici 18.12.2014 0 216 666 05 90 ibrahimoz@albarakaturk.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 902998/901963
Mustafa Karamehmetoğlu Yönetici 14.05.2012 0 216 666 09 23 mkaramehmetoglu@albarakaturk.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Kredi Derecelendirme Lisansı 700092/600067/207120
Cihat Keskin Yönetmen 01.12.2017 0 216 666 13 67 ckeskin@albarakaturk.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı / 903112
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805395
BIST
18:00113.798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 468,92
|Açılış
|: 113.514
|
|Önceki Kapanış
|: 113.329
|
114.535
En Düşük
113.166
18:005,9389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0018
|Açılış
|: 5,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
|
5,9442
En Düşük
5,9283
18:006,5927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 6,5720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5730
|
6,5988
En Düşük
6,5743
18:00288,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 1,70
|Açılış
|: 288,23
|
|Önceki Kapanış
|: 286,53
|
288,35
En Düşük
285,95
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|4,38
|146.805.483
|% 20,00
|
|SMART
|11,35
|214.324.707
|% 19,98
|
|QNBFB
|43,24
|15.296.238
|% 15,00
|
|QNBFL
|128,30
|1.312.776
|% 14,96
|
|INFO
|6,08
|119.314
|% 14,93
|
|GLBMD
|1,84
|1.044.323
|% -13,62
|
|CLEBI
|107,00
|3.967.444
|% -5,73
|
|MTRYO
|7,00
|189.397
|% -5,41
|
|ASUZU
|13,87
|54.955.971
|% -4,80
|
|YBTAS
|2.711,00
|37.746
|% -4,77
|
|ISFIN
|3,95
|917.298.862
|% 12,54
|
|THYAO
|13,95
|593.736.043
|% -0,14
|
|ASELS
|19,70
|492.743.901
|% 0,00
|
|SISE
|5,31
|356.207.846
|% -1,12
|
|PETKM
|3,72
|290.489.304
|% -0,53
|
|ISFIN
|3,95
|917.298.862
|% 12,54
|
|IHLAS
|0,86
|133.888.550
|% -4,44
|
|IHLGM
|1,10
|124.390.530
|% -2,65
|
|ODAS
|2,16
|197.140.546
|% 4,35
|
|EKGYO
|1,44
|123.594.358
|% 0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6893
|7,7278
|% 0,24
|
|Frank
|6,0292
|6,0655
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5776
|1,5855
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.512
|1.512
|12,21
|
|Altın Gr.
|288
|288
|1,59
|
|Cumhuriyet
|1.905
|1.933
|7,00
|
|Tam
|1.897
|1.945
|11,03
|
|Yarım
|917
|941
|5,34
|
|Çeyrek
|460
|470
|2,67
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,07
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,04
|
|B. Petrol
|67,56
|67,56
|0,36
|
Seans Raporu
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17:58KLGYO
Yüzde 20.00 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 892, 424 adet işlem
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Yüzde 17.97 oranında artışla 11.16 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 921, 906 adet işlem
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17:56BRISA
Yüzde 4.07 oranında artışla 8.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 099, 800 adet işlem
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 503, 44 artarak (% 0.37 ) 137, 807
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17:55
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KLGYO, SMART