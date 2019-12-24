***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
24.12.2019 14:19
***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 900.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 1.350.000.000 TL ye artırılması işleminde 09.12.2019 tarihinde başlayan yeni pay alma (rüçhan) hakkı kullandırılması işlemleri 23.12.2019 tarihinde tamamlanmıştır. Ortaklarımızın yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 38.098.727,693 TL olup, kalan paylar 25.12.2019 ve 26.12.2019 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa' da 1 TL nominal değerli beher pay fiyatı 1 TL den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa' da oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir. Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) www.kap.org.tr, Şirketimizin (www.albaraka.com.tr) ve halka arzda satışa aracılık edecek Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin www.denizyatirim.com adreslerindeki internet sitelerinde yer almaktadır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804956
BIST
16:57113.257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 1.082,29
|Açılış
|: 112.840
|
|Önceki Kapanış
|: 112.175
|
113.395
En Düşük
112.783
16:575,9499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 5,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9555
En Düşük
5,9312
16:576,6002
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0047
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5820
|
6,6095
En Düşük
6,5877
16:57285,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,88
|Açılış
|: 285,09
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
285,53
En Düşük
283,88
BIST En Aktif Hisseler
|FONET
|8,16
|77.586.371
|% 15,42
|
|ISBTR
|25.300,00
|783.701
|% 15,00
|
|QNBFL
|97,05
|2.330.594
|% 14,99
|
|SEKFK
|5,24
|5.351.859
|% 14,91
|
|INFO
|4,50
|152.485
|% 12,50
|
|ITTFH
|4,05
|91.379.080
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,14
|1.196
|% -10,00
|
|BMELK
|1,27
|420.087
|% -9,93
|
|UZERB
|2,48
|42.943
|% -8,82
|
|KPHOL
|2,10
|3.027
|% -5,41
|
|THYAO
|14,02
|842.537.095
|% 1,74
|
|HALKB
|5,96
|481.594.791
|% 4,56
|
|PETKM
|3,75
|406.626.888
|% 0,81
|
|IPEKE
|8,00
|395.202.186
|% 1,78
|
|KOZAA
|10,22
|360.380.727
|% 2,40
|
|IHLGM
|1,12
|254.381.965
|% -0,88
|
|ALBRK
|1,47
|255.231.334
|% -3,29
|
|ZOREN
|1,73
|237.926.207
|% -1,14
|
|GUSGR
|2,22
|272.045.242
|% 4,72
|
|PETKM
|3,75
|406.626.888
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6795
|7,7180
|% 0,03
|
|Frank
|6,0359
|6,0723
|% -0,00
|
|Riyal
|1,5809
|1,5889
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.491
|1.491
|4,86
|
|Altın Gr.
|285
|285
|0,92
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|0,00
|
|Tam
|1.880
|1.927
|9,85
|
|Yarım
|909
|932
|4,76
|
|Çeyrek
|456
|466
|2,39
|
|Gümüş.Ons
|17,59
|17,61
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,03
|
|B. Petrol
|66,72
|66,72
|0,33
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:07YGYO
Yüzde 5.56 oranında artışla 0.57 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 289, 730 adet işlem
-
17:05VAKFN
Yüzde 9.06 oranında artışla 2.77 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 151, 097 adet işlem
-
17:04GUSGR
Yüzde 5.19 oranında artışla 2.23 lira fiyatla işlem gören hissede 119, 851, 845 adet işlem
-
17:03XU100
Endeks 113, 259 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 97 üstünde . İşlem hacmi 8, 453.00 milyon TL de
-
17:03HUBVC
Yüzde 9.42 oranında artışla 13.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 674, 150 adet işlem