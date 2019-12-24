***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.12.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 900.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 1.350.000.000 TL ye artırılması işleminde 09.12.2019 tarihinde başlayan yeni pay alma (rüçhan) hakkı kullandırılması işlemleri 23.12.2019 tarihinde tamamlanmıştır. Ortaklarımızın yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 36.098.727,693 TL olup, kalan paylar 25.12.2019 ve 26.12.2019 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa' da 1 TL nominal değerli beher pay fiyatı 1 TL den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa' da oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir. Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) www.kap.org.tr, Şirketimizin (www.albaraka.com.tr) ve halka arzda satışa aracılık edecek Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin www.denizyatirim.com adreslerindeki internet sitelerinde yer almaktadır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804997BIST