***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren II-17.1 seri no.lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesinin ikinci fıkrasına istinaden, "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı"na ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı"na sahip, sn. Mansur ÇELEPKOLU'nun Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğüne ve Kurumsal Yönetim Komitesine Üye olarak atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805394BIST