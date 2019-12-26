***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
26.12.2019 17:38
***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren II-17.1 seri no.lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesinin ikinci fıkrasına istinaden, "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı"na ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı"na sahip, sn. Mansur ÇELEPKOLU'nun Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğüne ve Kurumsal Yönetim Komitesine Üye olarak atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805394
BIST
18:00113.798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 468,92
|Açılış
|: 113.514
|
|Önceki Kapanış
|: 113.329
|
114.535
En Düşük
113.166
18:005,9389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0018
|Açılış
|: 5,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
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5,9442
En Düşük
5,9283
18:006,5927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 6,5720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5730
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6,5988
En Düşük
6,5743
18:00288,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 1,70
|Açılış
|: 288,23
|
|Önceki Kapanış
|: 286,53
|
288,35
En Düşük
285,95
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|4,38
|146.805.483
|% 20,00
|
|SMART
|11,35
|214.324.707
|% 19,98
|
|QNBFB
|43,24
|15.296.238
|% 15,00
|
|QNBFL
|128,30
|1.312.776
|% 14,96
|
|INFO
|6,08
|119.314
|% 14,93
|
|GLBMD
|1,84
|1.044.323
|% -13,62
|
|CLEBI
|107,00
|3.967.444
|% -5,73
|
|MTRYO
|7,00
|189.397
|% -5,41
|
|ASUZU
|13,87
|54.955.971
|% -4,80
|
|YBTAS
|2.711,00
|37.746
|% -4,77
|
|ISFIN
|3,95
|917.298.862
|% 12,54
|
|THYAO
|13,95
|593.736.043
|% -0,14
|
|ASELS
|19,70
|492.743.901
|% 0,00
|
|SISE
|5,31
|356.207.846
|% -1,12
|
|PETKM
|3,72
|290.489.304
|% -0,53
|
|ISFIN
|3,95
|917.298.862
|% 12,54
|
|IHLAS
|0,86
|133.888.550
|% -4,44
|
|IHLGM
|1,10
|124.390.530
|% -2,65
|
|ODAS
|2,16
|197.140.546
|% 4,35
|
|EKGYO
|1,44
|123.594.358
|% 0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6895
|7,7281
|% 0,24
|
|Frank
|6,0289
|6,0652
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5775
|1,5854
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.510
|1.510
|10,50
|
|Altın Gr.
|288
|288
|1,50
|
|Cumhuriyet
|1.905
|1.933
|7,00
|
|Tam
|1.897
|1.945
|11,03
|
|Yarım
|917
|941
|5,34
|
|Çeyrek
|460
|470
|2,67
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,04
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,04
|
|B. Petrol
|67,64
|67,64
|0,44
|
Seans Raporu
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17:58KLGYO
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