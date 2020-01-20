***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.10.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 30.10.2019 tarihli Özel Durum açıklamamız, İlgide Yer Alan özel durum açıklamamızda Bankamız 30 Ekim 2019 tarihli yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin Türkiye dışında tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcıya satış yoluyla veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle satılmak üzere 50 MİLYON ABD Doları veya diğer para birimleri cinsinden muadili tutara kadar (yeni bir yönetim kurulu kararı ile bu tutar 100 Milyon ABD Doları veya muadili tutara kadar artırılabilecek), türü, vadesi ve getiri oranı ihraç tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek muhtemel bir ilave ana sermaye kira sertifikası (sukuk) ihracı için gerekli tüm işlemlerin yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi hususlarında Genel Müdürlüğün yetkili kılındığı duyurulmuştu. İlgili çalışmalar ve süreçler kapsamında Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun görüş ve onaylarına başvurulmuştur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813631BIST