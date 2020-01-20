***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.01.2020 19:42
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.10.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 30.10.2019 tarihli Özel Durum açıklamamız, İlgide Yer Alan özel durum açıklamamızda Bankamız 30 Ekim 2019 tarihli yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin Türkiye dışında tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcıya satış yoluyla veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle satılmak üzere 50 MİLYON ABD Doları veya diğer para birimleri cinsinden muadili tutara kadar (yeni bir yönetim kurulu kararı ile bu tutar 100 Milyon ABD Doları veya muadili tutara kadar artırılabilecek), türü, vadesi ve getiri oranı ihraç tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek muhtemel bir ilave ana sermaye kira sertifikası (sukuk) ihracı için gerekli tüm işlemlerin yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi hususlarında Genel Müdürlüğün yetkili kılındığı duyurulmuştu. İlgili çalışmalar ve süreçler kapsamında Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun görüş ve onaylarına başvurulmuştur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813631
BIST
18:05122.620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 1.145,02
|Açılış
|: 121.879
|
|Önceki Kapanış
|: 121.475
|
122.926
En Düşük
121.879
18:055,9164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0282
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8880
|
5,9202
En Düşük
5,8870
18:056,5603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0287
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5240
|
6,5639
En Düşük
6,5259
18:05296,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,00
|Açılış
|: 296,86
|
|Önceki Kapanış
|: 294,86
|
297,11
En Düşük
294,80
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,88
|64.296.731
|% 20,00
|
|RYGYO
|7,57
|30.620.704
|% 19,97
|
|ISGSY
|4,87
|237.906.433
|% 19,95
|
|RYSAS
|8,85
|42.606.314
|% 19,92
|
|HUBVC
|29,74
|34.449.092
|% 17,18
|
|DAGHL
|4,67
|25.384.737
|% -14,94
|
|ALYAG
|0,55
|923.175
|% -9,84
|
|BALAT
|2,68
|220.591
|% -9,76
|
|BNTAS
|3,49
|112.741.219
|% -8,64
|
|BMELK
|1,58
|666.936
|% -7,60
|
|THYAO
|15,08
|1.468.637.243
|% 0,33
|
|ISFIN
|4,33
|1.134.874.672
|% 10,18
|
|PETKM
|4,11
|1.033.180.827
|% 2,75
|
|KRDMD
|3,03
|543.735.333
|% 1,34
|
|AVOD
|2,36
|493.095.540
|% 11,85
|
|ISFIN
|4,33
|1.134.874.672
|% 10,18
|
|PETKM
|4,11
|1.033.180.827
|% 2,75
|
|AVOD
|2,36
|493.095.540
|% 11,85
|
|MNDRS
|1,38
|292.648.446
|% -7,38
|
|ISGYO
|1,88
|341.321.862
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6665
|7,7049
|% 0,33
|
|Frank
|6,0808
|6,1174
|% 0,34
|
|Riyal
|1,5720
|1,5798
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.561
|1.561
|3,70
|
|Altın Gr.
|297
|297
|2,03
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.993
|20,00
|
|Tam
|1.955
|2.004
|13,62
|
|Yarım
|945
|969
|6,59
|
|Çeyrek
|474
|485
|3,29
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,09
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|65,30
|65,30
|0,45
|