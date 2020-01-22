***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız yönetim kuruluna 2019 yılında katılan Sayın Wasim Ahmet Abdul Wahab y önetim kurulu üyeliğigörevindenistifaenayrılmıştır.Sayın bankamıza sağlamış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kendilerine başarılar dileriz. Wasim Ahmet Abdul Wahab'aKamuoyunun Bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814002BIST