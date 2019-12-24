***ALBRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar
24.12.2019 12:13
***ALBRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )
Özet Bilgi Birincil Piyasa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK
İlgili Şirket Ünvanı ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 900.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.350.000.000
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 450.000.000
Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
ALBRK, TREALBK00011 36.098.727,693
Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 25.12.2019
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 26.12.2019
Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların sözkonusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
Ek Açıklamalar
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Eklenen Dökümanlar
EK: 1 DUYURU ALBRK.pdf
EK: 2 ANNOUNCEMENT ALBRK.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804941
BIST
16:56113.258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 1.082,58
|Açılış
|: 112.840
|
|Önceki Kapanış
|: 112.175
|
113.395
En Düşük
112.783
16:565,9504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0011
|Açılış
|: 5,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9555
En Düşük
5,9312
16:566,5999
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0050
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5820
|
6,6095
En Düşük
6,5877
16:56285,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,92
|Açılış
|: 285,14
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
285,53
En Düşük
283,88
BIST En Aktif Hisseler
|FONET
|8,28
|82.706.187
|% 17,11
|
|ISBTR
|25.300,00
|783.701
|% 15,00
|
|QNBFL
|97,05
|2.332.147
|% 14,99
|
|SEKFK
|5,24
|5.760.715
|% 14,91
|
|INFO
|4,50
|152.485
|% 12,50
|
|ITTFH
|4,05
|91.484.291
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,14
|1.196
|% -10,00
|
|BMELK
|1,27
|420.087
|% -9,93
|
|UZERB
|2,48
|42.943
|% -8,82
|
|KPHOL
|2,10
|3.027
|% -5,41
|
|THYAO
|14,03
|845.871.887
|% 1,81
|
|HALKB
|5,96
|485.810.351
|% 4,56
|
|PETKM
|3,76
|407.095.006
|% 1,08
|
|IPEKE
|7,99
|395.660.189
|% 1,65
|
|KOZAA
|10,24
|361.475.563
|% 2,61
|
|IHLGM
|1,12
|255.728.106
|% -0,88
|
|ALBRK
|1,47
|256.495.972
|% -3,29
|
|ZOREN
|1,73
|238.105.194
|% -1,14
|
|GUSGR
|2,22
|272.176.116
|% 4,72
|
|PETKM
|3,76
|407.095.006
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6803
|7,7188
|% 0,04
|
|Frank
|6,0366
|6,0730
|% 0,01
|
|Riyal
|1,5810
|1,5890
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.490
|1.490
|4,27
|
|Altın Gr.
|285
|285
|0,78
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|0,00
|
|Tam
|1.880
|1.927
|9,85
|
|Yarım
|909
|932
|4,76
|
|Çeyrek
|456
|466
|2,39
|
|Gümüş.Ons
|17,57
|17,60
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,03
|
|B. Petrol
|66,72
|66,72
|0,33
|