***ALBRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
10.12.2019 09:19
***ALBRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ALBRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALBRK.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 17/12/2019)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802749
BIST
11:15109.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 326,01
|Açılış
|: 108.912
|
|Önceki Kapanış
|: 108.786
|
109.378
En Düşük
108.910
11:155,8131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0037
|Açılış
|: 5,8090
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8190
En Düşük
5,8043
11:156,4378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0078
|Açılış
|: 6,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4220
|
6,4418
En Düşük
6,4265
11:15273,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,59
|Açılış
|: 273,47
|
|Önceki Kapanış
|: 272,88
|
273,70
En Düşük
272,75
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|5,75
|29
|% 15,00
|
|SANEL
|4,48
|542
|% 14,87
|
|RYGYO
|4,01
|12.664.221
|% 14,57
|
|PAPIL
|7,24
|79.035.682
|% 14,38
|
|RYSAS
|3,02
|16.095.171
|% 13,53
|
|HURGZ
|1,28
|842.798
|% -19,50
|
|FORMT
|5,17
|36
|% -14,97
|
|DIRIT
|1,04
|1.424
|% -9,57
|
|METRO
|1,32
|38.510.442
|% -5,71
|
|CEMAS
|1,52
|53.782.466
|% -5,00
|
|THYAO
|13,88
|253.401.759
|% 0,58
|
|AFYON
|7,79
|154.126.564
|% 12,90
|
|ASELS
|19,67
|118.208.758
|% 0,61
|
|TTKOM
|7,29
|91.205.373
|% 1,96
|
|EKGYO
|1,54
|86.990.706
|% 1,99
|
|EKGYO
|1,54
|86.990.706
|% 1,99
|
|CEMAS
|1,52
|53.782.466
|% -5,00
|
|KARSN
|1,53
|52.323.121
|% 3,38
|
|OZGYO
|1,56
|44.895.251
|% 4,70
|
|METRO
|1,32
|38.510.442
|% -5,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6151
|7,6533
|% -0,01
|
|Frank
|5,8680
|5,9034
|% 0,18
|
|Riyal
|1,5458
|1,5535
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.463
|1.464
|2,64
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,47
|
|Cumhuriyet
|1.811
|1.839
|10,00
|
|Tam
|1.802
|1.847
|9,21
|
|Yarım
|871
|894
|4,45
|
|Çeyrek
|437
|447
|2,23
|
|Gümüş.Ons
|16,64
|16,67
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|0,01
|
|B. Petrol
|64,19
|64,19
|-0,06
|