***ALBRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
11.12.2019 09:11
***ALBRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ALBRK]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALBRK.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 17/12/2019)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802950
BIST
10:15107.969
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -42,80
|Açılış
|: 108.031
|
|Önceki Kapanış
|: 108.011
|
108.184
En Düşük
107.683
10:155,8113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0055
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8115
En Düşük
5,7958
10:156,4446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 6,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4220
|
6,4464
En Düşük
6,4280
10:15273,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,11
|Açılış
|: 273,32
|
|Önceki Kapanış
|: 273,43
|
273,54
En Düşük
272,72
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|3,56
|12.948.472
|% 11,60
|
|RYGYO
|4,67
|9.268.322
|% 11,19
|
|SUMAS
|11,11
|22.942
|% 10,00
|
|KPHOL
|2,54
|1.519
|% 9,01
|
|BALAT
|0,49
|98.000
|% 8,89
|
|SMART
|6,84
|1.431.065
|% -20,00
|
|INFO
|3,91
|391
|% -15,00
|
|FORMT
|4,40
|8.870
|% -14,89
|
|HURGZ
|1,15
|1.462.157
|% -10,16
|
|DIRIT
|0,94
|5.352
|% -9,62
|
|THYAO
|13,72
|76.183.589
|% 0,07
|
|ISFIN
|3,12
|57.185.935
|% -0,32
|
|PETKM
|3,55
|55.032.646
|% -0,28
|
|PAPIL
|8,16
|38.902.027
|% 7,51
|
|GARAN
|10,34
|36.400.371
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,51
|29.365.174
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,12
|57.185.935
|% -0,32
|
|PETKM
|3,55
|55.032.646
|% -0,28
|
|ZOREN
|1,59
|22.453.843
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,40
|18.684.635
|% 2,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5917
|7,6297
|% -0,57
|
|Frank
|5,8632
|5,8985
|% -0,21
|
|Riyal
|1,5421
|1,5498
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|273
|273
|-0,67
|
|Cumhuriyet
|1.817
|1.844
|5,00
|
|Tam
|1.807
|1.853
|5,13
|
|Yarım
|874
|896
|2,48
|
|Çeyrek
|438
|448
|1,24
|