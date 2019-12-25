***ALBRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
25.12.2019 09:40
***ALBRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ALBRK]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALBRK.BE (Kaydi Pay, Miktar: 36.098.727,693 TL nominal, Aracı: DZY Kapanış Tarihi : 26.12.2019) Maximum Emir Değeri: 500.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805087
BIST
11:10113.203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 49,98
|Açılış
|: 113.397
|
|Önceki Kapanış
|: 113.153
|
113.585
En Düşük
113.063
11:105,9415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0084
|Açılış
|: 5,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9512
En Düşük
5,9307
11:106,5952
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0077
|Açılış
|: 6,5720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5800
|
6,6177
En Düşük
6,5761
11:10286,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,79
|Açılış
|: 286,21
|
|Önceki Kapanış
|: 287,00
|
287,07
En Düşük
286,08
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|111,60
|1.287.790
|% 14,99
|
|SRVGY
|7,67
|1.024.907
|% 11,64
|
|QNBFB
|36,06
|30.364.968
|% 10,28
|
|EGCYO
|0,44
|28.770
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,22
|50.416
|% 10,00
|
|UZERB
|2,25
|10.967
|% -8,16
|
|NIBAS
|5,30
|27
|% -5,02
|
|KPHOL
|2,14
|7.122
|% -4,04
|
|AKENR
|1,05
|7.551.384
|% -3,67
|
|DGKLB
|1,58
|14.632.764
|% -3,07
|
|THYAO
|13,99
|183.284.719
|% 0,00
|
|TMSN
|7,15
|131.822.185
|% 7,68
|
|ISFIN
|3,49
|120.413.330
|% 2,35
|
|PETKM
|3,74
|107.445.707
|% -0,53
|
|ASELS
|19,62
|90.970.823
|% 0,05
|
|ALBRK
|1,44
|90.428.673
|% -0,69
|
|EKGYO
|1,45
|64.545.090
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,14
|46.469.865
|% -0,87
|
|ISFIN
|3,49
|120.413.330
|% 2,35
|
|PETKM
|3,74
|107.445.707
|% -0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6545
|7,6929
|% -0,23
|
|Frank
|6,0320
|6,0683
|% -0,22
|
|Riyal
|1,5787
|1,5866
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.499
|1.500
|0,04
|
|Altın Gr.
|286
|286
|-0,62
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|0,00
|
|Tam
|1.880
|1.928
|10,58
|
|Yarım
|909
|932
|5,11
|
|Çeyrek
|456
|466
|2,56
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,20
|67,20
|0,81
|