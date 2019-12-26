***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)
26.12.2019 17:34
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)
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Açıklama
İlgi: 20.08.2019, 26.08.2019, 20.09.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız
İlgide yer alan özel durum açıklamalarımızla Şirketimizin 10,000,000,000 (On milyar) TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak,yurt içinde tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurtiçinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin ihraç tavanı başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.09.2019 tarih ve 2019/48 sayılı bülteni ile onaylandığı duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 450.000.000 – Türk Lirasına kadar artırılabilecek 350.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 111 Gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurtiçinde ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna sunulan İhraççı Bilgi Dokümanı ekte ve Şirketimiz websitesinde yer almakta olup Yurtiçi İhraçlar > Halka arz bölümünde ( https://www.bereketvarlik.com/halka-arz-2/ ) ulaşılabilmektedir.
Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805390
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|214.627.298
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|QNBFB
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|138.901.061
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|CLEBI
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|% -5,46
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|MTRYO
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|204.251
|% -5,41
|
|IHYAY
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|24.256.687
|% -5,21
|
|ISFIN
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|636.460.028
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|SISE
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|IHLGM
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|ALBRK
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|ODAS
|2,17
|204.477.446
|% 4,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Sterlin
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|7,7361
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|Frank
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|6,0626
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|Riyal
|1,5767
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|% -0,10
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.509
|1.509
|9,27
|
|Altın Gr.
|288
|288
|1,43
|
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|7,00
|
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|11,03
|
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|941
|5,34
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|Çeyrek
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|470
|2,67
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|Gümüş.Ons
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|0,10
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|Gümüş Gr.
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|3,42
|0,02
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