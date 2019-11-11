***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
11.11.2019 22:36
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [ALBRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.10.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 31.10.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.09.2019 tarih ve 2019/48 sayılı bülteni ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 250.000.000 – Türk Lirasına kadar artırılabilecek 98 Gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurtiçinde ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulduğu duyurulmuştu. İlgili özel durum açıklamalarımızda 150 Milyon TL olarak duyurulan Planlanan tutar 170 Milyon TL olarak güncellenmiş olup ilgili ihraca ilişkin başvurumuz SPK tarafından onaylanmıştır. İhraçcı Bilgi dokümanında meydana gelen değişiklikleri içeren SPK onaylı İhraçcı Bilgi dokümanı Güncelleme metni ekte yer almakta olup, şirketimiz websitesinde Yurtiçi İhraçlar > Halka arz 2 bölümünde ( https://www.bereketvarlik.com/halka-arz-2/ ) yer almaktadır.
Kamuoyunun Bilgisine Arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798358
BIST
18:05103.118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -34,72
|Açılış
|: 102.922
|
|Önceki Kapanış
|: 103.153
|
103.841
En Düşük
102.369
18:055,7743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 5,7720
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7690
|
5,7743
En Düşük
5,7713
18:056,3729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0017
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,3729
En Düşük
6,3687
18:05270,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,02
|Açılış
|: 270,34
|
|Önceki Kapanış
|: 270,33
|
273,00
En Düşük
268,80
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,73
|5.758.197
|% 19,94
|
|ISBTR
|22.310,00
|816.392
|% 15,00
|
|OLMIP
|4,92
|8.353.905
|% 14,95
|
|KFEIN
|8,43
|134.423.268
|% 13,00
|
|DGATE
|7,06
|116.529.354
|% 12,42
|
|KLNMA
|46,38
|4.605.539
|% -14,98
|
|IZMDC
|3,63
|4.180.473
|% -10,59
|
|MNDRS
|0,85
|35.245.881
|% -7,61
|
|YESIL
|12,80
|17.651.681
|% -7,31
|
|TKURU
|8,50
|90.910
|% -7,10
|
|THYAO
|12,99
|1.432.332.660
|% 1,48
|
|PETKM
|3,67
|446.005.846
|% -1,61
|
|ASELS
|18,78
|401.766.513
|% -0,69
|
|GARAN
|9,77
|384.496.654
|% -0,20
|
|SMART
|3,61
|378.186.808
|% 11,08
|
|PETKM
|3,67
|446.005.846
|% -1,61
|
|THYAO
|12,99
|1.432.332.660
|% 1,48
|
|SMART
|3,61
|378.186.808
|% 11,08
|
|KRDMD
|2,28
|202.452.552
|% -1,30
|
|EKGYO
|1,26
|74.187.770
|% -0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3992
|7,4363
|% 0,73
|
|Frank
|5,7918
|5,8267
|% 0,67
|
|Riyal
|1,5350
|1,5427
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.455
|1.455
|-0,07
|
|Altın Gr.
|270
|270
|0,00
|
|Cumhuriyet
|1.803
|1.831
|5,00
|
|Tam
|1.794
|1.839
|3,69
|
|Yarım
|867
|890
|1,79
|
|Çeyrek
|435
|445
|0,89
|
|Gümüş.Ons
|16,85
|16,87
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|62,16
|62,16
|-0,35
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59NATEN
Yüzde 5.60 oranında artışla 11.12 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 255, 147 adet işlem
-
17:58ULAS
Yüzde 5.70 oranında artışla 1.67 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 014, 208 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 103, 267 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 11 üstünde . İşlem hacmi 7, 258.00 milyon TL de
-
17:56SANKO
Yüzde 8.41 oranında artışla 4.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 902, 188 adet işlem
-
17:54GOZDE
Yüzde 4.70 oranında artışla 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 351, 606 adet işlem