***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)









***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [ALBRK]İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.12.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 20.08.2019, 26.08.2019, 20.09.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız İlgide yer alan özel durum açıklamalarımızla Şirketimizin 10,000,000,000 (On milyar) TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak,yurt içinde tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurtiçinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin ihraç tavanı başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.09.2019 tarih ve 2019/48 sayılı bülteni ile onaylandığı duyurulmuştu. Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 450.000.000 – Türk Lirasına kadar artırılabilecek 350.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 111 gün vadeli kira sertifikası ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı ekte ve web sitemizin Yurt içi ihraçlar> Halka arz - 2 bölümünde yer almaktadır.( https://www.bereketvarlik.com/halka-arz-2/ )Kamuoyunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807586BIST