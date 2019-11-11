***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)









***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [ALBRK]İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Özet)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.10.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 31.10.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.09.2019 tarih ve 2019/48 sayılı bülteni ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 250.000.000 – Türk Lirasına kadar artırılabilecek 98 Gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurtiçinde ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulduğu duyurulmuştu. İlgili özel durum açıklamalarımızda 150 Milyon TL olarak duyurulan Planlanan tutar 170 Milyon TL olarak güncellenmiş olup ilgili ihraca ilişkin başvurumuz SPK tarafından onaylanmıştır.SPK Onaylı İzahnamenin özet kısmı ekte yer almakta olup, şirketimiz websitesinde Yurtiçi İhraçlar > Halka arz 2 bölümünden ( https://www.bereketvarlik.com/halka-arz-2/ ) ulaşabilirsiniz.Kamuoyunun Bilgisine Arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798359BIST