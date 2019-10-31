***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
31.10.2019 18:54
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
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Açıklama
İlgi: 20.08.2019, 26.08.2019, 20.09.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız
İlgide yer alan özel durum açıklamalarımızla Şirketimizin 10,000,000,000 (On milyar) TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak,yurt içinde tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurtiçinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin ihraç tavanı başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.09.2019 tarih ve 2019/48 sayılı bülteni ile onaylandığı duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 250.000.000 – Türk Lirasına kadar artırılabilecek 150.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 98 Gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurtiçinde ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna sunulan Sermaye Piyasası aracı Notu, eke ve şirketimiz websitesine eklenmiş olup Yurtiçi İhraçlar > Halka arz bölümünde ( https://www.bereketvarlik.com/halka-arz-2/ ) yer almaktadır.
Kamuoyunun Bilgisine Arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795967
BIST
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En Düşük
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|BOYP
|15,98
|5.288.490
|% 12,54
|
|ATSYH
|0,81
|138.290
|% 9,46
|
|AVGYO
|1,24
|92.467.007
|% 6,90
|
|GYHOL
|5,69
|2.762.563
|% 6,16
|
|ADBGR
|5,08
|7.232.399
|% 6,05
|
|KNFRT
|7,51
|16.845.932
|% -12,78
|
|GUSGR
|1,73
|27.927.842
|% -6,49
|
|ADEL
|11,32
|2.065.903
|% -5,82
|
|RAYSG
|2,42
|1.656.388
|% -4,72
|
|KRTEK
|1,91
|13.464.210
|% -4,50
|
|THYAO
|11,64
|597.983.144
|% 0,09
|
|GARAN
|9,20
|324.787.529
|% -0,33
|
|AKBNK
|6,91
|300.004.239
|% -0,29
|
|ISFIN
|2,53
|298.280.014
|% -3,44
|
|EREGL
|6,54
|277.784.728
|% -0,61
|
|ISFIN
|2,53
|298.280.014
|% -3,44
|
|IHLAS
|0,58
|43.377.133
|% 0,00
|
|AVGYO
|1,24
|92.467.007
|% 6,90
|
|KRDMD
|2,16
|148.575.696
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,21
|73.142.991
|% 0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3736
|7,4105
|% 0,59
|
|Frank
|5,7703
|5,8051
|% 0,58
|
|Riyal
|1,5208
|1,5284
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.510
|1.511
|14,70
|
|Altın Gr.
|277
|277
|2,98
|
|Cumhuriyet
|1.843
|1.871
|16,00
|
|Tam
|1.834
|1.880
|18,44
|
|Yarım
|886
|909
|8,91
|
|Çeyrek
|445
|455
|4,46
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,04
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|0,03
|
|B. Petrol
|59,55
|59,55
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