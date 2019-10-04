***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
04.10.2019 18:45
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDBRKTE1911 ISIN Kodlu Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödeme İşlemi Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 350.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 500.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 04.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 98
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 5,9068%
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 22,00%
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRDBRKTE1911
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.06.2019
Satışa Başlanma Tarihi 24.06.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.06.2019
Vade Başlangıç Tarihi 28.06.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
Kupon Sayısı 1
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 04.10.2019 03.10.2019 04.10.2019 5,9068 29.533.995,63 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.10.2019 03.10.2019 04.10.2019 5,9068 500.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 5000.000.000-TL nominal tutarlı, 98 gün vadeli, TRDBRKTE1911 ISIN kodlu kira sertifikalarının ana para ve getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790533
BIST