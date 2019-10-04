***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDBRKTE1911 ISIN Kodlu Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödeme İşlemi HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ALBRKYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 2.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka ArzYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 350.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 500.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 04.10.2019Vade (Gün Sayısı) 98Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 5,9068%Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 22,00%Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRDBRKTE1911Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.06.2019Satışa Başlanma Tarihi 24.06.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 26.06.2019Vade Başlangıç Tarihi 28.06.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 04.10.2019 03.10.2019 04.10.2019 5,9068 29.533.995,63 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.10.2019 03.10.2019 04.10.2019 5,9068 500.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen 5000.000.000-TL nominal tutarlı, 98 gün vadeli, TRDBRKTE1911 ISIN kodlu kira sertifikalarının ana para ve getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790533BIST