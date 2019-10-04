***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası Satışının Tamamlanması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ALBRKDüzeltme Nedeni Dönemsel Getiri Oranı DüzeltmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 10.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.ŞKaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.ŞPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 150.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 28.02.2020Vade (Gün Sayısı) 147Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 5,5780Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 13,85Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRDBRKT22014Satışa Başlanma Tarihi 01.10.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 03.10.2019Vade Başlangıç Tarihi 04.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 28.02.2020 27.02.2020 28.02.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.02.2020 27.02.2020 28.02.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 20.09.2019, 21.09.2019, 26.09.2019, 28.09.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, Şirketimizin, talep toplamasını 01-02-03 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirdiği, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesi birlikte kullanılarak halka arz yöntemiyle gerçekleştirdiği 150.000.000 TL nominal değerdeki 147 gün vadeli kira sertifikasına ilişkin dağıtım işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleşmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz olunur.Eklenen DökümanlarEK: 1 halka arz sonuçları 04102019_147 GÜN.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790565BIST