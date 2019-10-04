***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
04.10.2019 19:24
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası Satışının Tamamlanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 350.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 450.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 10.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 98
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 3,7589
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 14,00
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRDBRKT12015
Satışa Başlanma Tarihi 01.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 04.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 450.000.000
Kupon Sayısı 1
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.01.2020 09.01.2020 10.01.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.01.2020 09.01.2020 10.01.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 25.09.2019, 27.09.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, Şirketimizin, talep toplamasını 01-02-03 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirdiği, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesi birlikte kullanılarak halka arz yöntemiyle gerçekleştirdiği 450.000.000 TL nominal değerdeki 98 gün vadeli kira sertifikasına ilişkin dağıtım işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleşmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz olunur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 halka arz sonuçları 04102019_98 gün.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790566
BIST