***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDBRKTE1937 ISIN Kodlu Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödeme İşlemi HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ALBRKYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.12.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 5.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 62.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 10.10.2019Vade (Gün Sayısı) 90Satış Şekli TahsisliTertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.07.2019Vade Başlangıç Tarihi 12.07.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 62.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 10.10.2019 09.10.2019 10.10.2019 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.10.2019 09.10.2019 10.10.2019 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz tarafından ihraç edilen 62.000.000-TL nominal tutarlı, 90 gün vadeli, TRDBRKTE1937 ISIN kodlu kira sertifikalarının ana para ve getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tertip ihraç belgesi Tahsisli.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792450BIST