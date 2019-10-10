***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
10.10.2019 23:03
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDBRKTE1937 ISIN Kodlu Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödeme İşlemi Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.12.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 62.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 10.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 90
Satış Şekli Tahsisli
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi 12.07.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 62.000.000
Kupon Sayısı 1
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.10.2019 09.10.2019 10.10.2019 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.10.2019 09.10.2019 10.10.2019 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 62.000.000-TL nominal tutarlı, 90 gün vadeli, TRDBRKTE1937 ISIN kodlu kira sertifikalarının ana para ve getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tertip ihraç belgesi Tahsisli.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792450
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