***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
16.10.2019 21:53
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDBRKTK1913 ISIN kodlu kira sertifikalarının 11. dönem getiri ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.11.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 3.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 40.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 21.11.2019
Vade (Gün Sayısı) 370
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRDBRKTK1913
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.11.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.11.2018
Vade Başlangıç Tarihi 16.11.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.000.000
Kupon Sayısı 12
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 17.12.2018 14.12.2018 17.12.2018 Evet
2 16.01.2019 15.01.2019 16.01.2019 Evet
3 15.02.2019 14.02.2019 15.02.2019 Evet
4 15.03.2019 14.03.2019 15.03.2019 Evet
5 16.04.2019 15.04.2019 16.04.2019 Evet
6 16.05.2019 15.05.2019 16.05.2019 Evet
7 17.06.2019 14.06.2019 17.06.2019 Evet
8 16.07.2019 15.07.2019 16.07.2019 Evet
9 19.08.2019 16.08.2019 19.08.2019 Evet
10 16.09.2019 13.09.2019 16.09.2019 Evet
11 16.10.2019 15.10.2019 16.10.2019 Evet
12 21.11.2019 20.11.2019 21.11.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.11.2019 20.11.2019 21.11.2019
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 40.000.000-TL nominal tutarlı, 370 gün vadeli, TRDBRKTK1913 ISIN kodlu kira sertifikalarının 11. dönem getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Ek Açıklamalar
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tertip ihraç belgesi 12112018.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793590
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