***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
31.10.2019 18:53
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası Halka arzı için SPK onayına sunulan belgeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 10.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 150.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 250.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 28.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 98
Kupon Sayısı 1
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 28.02.2020 27.02.2020 28.02.2020
Anapara / Vadesonu olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurtiçinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin ihraç tavanı başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.09.2019 tarih ve 2019/48 sayılı bülteni ile onaylandığı duyurulmuştu Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 250.000.000 – Türk Lirasına kadar artırılabilecek 150.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 98 Gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurtiçinde ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna sunulan Sermaye Piyasası aracı Notu, İzahnamenin Özet kısmı ve İhraççı Bilgi Dokümanı Şirketimiz websitesine eklenmiş olup Yurtiçi İhraçlar > Halka arz bölümünde ( https://www.bereketvarlik.com/halka-arz-2/ ) yer almaktadır. Kamuoyunun Bilgisine Arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795963
BIST