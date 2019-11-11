***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracına ilişkin SPK Onayı hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ALBRKDüzeltme Nedeni Planlanan tutarda değişiklik.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 10.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 170.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 250.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 28.02.2020Vade (Gün Sayısı) 98Satış Şekli Halka ArzKupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 28.02.2020 27.02.2020 28.02.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.02.2020 27.02.2020 28.02.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 20.08.2019, 26.08.2019, 20.09.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız İlgide yer alan özel durum açıklamalarımızla duyurduğumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.09.2019 tarih ve 2019/48 sayılı bülteni ile onaylananan 10.000.000.000.-TL ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 250.000.000 – Türk Lirasına kadar artırılabilecek 170.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 98 Gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurtiçinde ihracına ilişkin kira sertifikası ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Sermaye Piyasası aracı Notu, İzahnamenin Özet kısmı ve İhraççı Bilgi Dokümanında meydan gelen değişiklikleri içeren onaylı İBD güncelleme dokümanı Şirketimiz websitesine eklenmiş olup Yurtiçi İhraçlar > Halka arz 2 bölümünde ( https://www.bereketvarlik.com/halka-arz-2/ ) yer almaktadır. Kamuoyunun Bilgisine Arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798357BIST